不敗教主陳重銘：存股降低投資成本才是王道

文．洪寶山

去 (二○一八) 年底，台股加權指數重跌至九七○○多點，投資人的心情宛如坐上雲霄飛車高低起伏，股市多空頭料誰也算不準。如今台股已提振氣勢站回萬點，散戶投資人如何從多變的股市中賺取額外的被動收入。身為「不敗教主」的陳重銘，從過去投資經驗中，體悟出獨特的投資哲學及技巧，在股市中，透過股票領取股利多存出三百張的金融股。

「存股」不敗九字訣 高築牆、廣積糧、緩稱王

「不敗教主」原先由來，就是當一位「不敗家」的投資者。陳重銘歸納出一套不敗九字訣就是「高築牆、廣積糧、緩稱王」。首先，高築牆用意於，投資股票需找營運穩健的企業，宛如有一面城牆，避免一場股災而受害，如：官股、金控等。廣積糧，是努力累積資產，利用股票所領取的股利再繼續投資，創造更多現金流。緩稱王，則是股票投資的關鍵，在股市當中絕對不能急躁，穩中求勝方能賺取豐富獲利。

陳重銘同時提出「投資人必須做功課，從多檔股票挑選出穩定且持續成長的企業。」方式有三種，第一，挑選產業績優龍頭股。不但能從股票中領取股利，又能賺取資本利得，可說是一舉兩得。

第二，產業分散可降低風險，例如：電子股、金融股和民生用品等產業類股。第三，尋找股價本益比低、高殖利率的股票，領到股息股利後繼續投資。

陳重銘提出過去經驗，民國八十三年左右，是科技股的大多頭，有上千萬的配股配息，但經歷一場金融海嘯，電子相關企業受到極大的波及，而鴻海也從一股三百多元跌至五十元左右。他才驚覺電子股雖然高獲利，但也高風險。為了避免一次性的損失，分散風險是重要的投資方針，所以分散電子股至金融股。但挑選龍頭股之外，陳重銘還偷偷透露自己喜歡私營企業，因為它與公營企業相比獲利較大。

如何挑選便宜又價值高的金融股，陳重銘提供一套獨門技巧。首先，企業在過去十年皆穩定獲利且持續成長。其次，股價本益比在十倍以下作為參考。以中信金為例，以平均兩個月 EPS 賺○．三八元，可推算出一年 EPS 為 0.38×6=2.28 元，但若是保守估計 EPS 計算為二元，本益比推估為十倍，中信金的股價在二十元以下，即符合以上條件，就是值得買進且低價位的投資標的。

不過，陳重銘建議投資人，將個人資產分為三份。一為投資資本，二為生活開銷費用，三為緊急運用金。投資股票，除了主動增加投入金額，更需要善用獲利收入再投資。此刻，判斷企業的好壞顯得相當重要，他說，多數投資人會從股價判斷公司的投資價值，但事實卻相反，須從公司獲利能力發掘未來企業的成長價值來決定投資與否。

眾多股票當中挑選出能談「長期戀愛」的股票

進入股市之前，投資人必須先了解自我的投資屬性，畢竟投資股市不外乎是賺取「股利」及「資本利得」。若無法承受股價的波動則可投資穩健的股票，利用「定期定額、逢低加碼」的操作策略，亦可成為存股標的，如：官股金控、指數型 ETF 等。且保有汰弱換強的投資心態，將股利再投入更有潛能的企業，以滾雪球概念不斷擴充自己所有資產。

此外，陳重銘也分享個人在 ETF 0050 及 0056 的操作守則。鮮少人用 ETF 作為短線價差操作，但其實仍有空間可以操作。首先操作價差必考量成本，ETF 的證交稅與手續費是 1/1000，股票則是 3/1000，足足差了三倍。因此，ETF 當作短線操作的標的可以節省交易成本。

另一優勢為 ETF 0050 平均殖利率約三％左右，ETF 0056 為四％上下，表現出股票應有的防守性，當股價偏低可當定存，不易變壁紙。反之，保有進攻性可逢低加碼買進，降低成本還提高持有張數。

因此，重點在於降低投資成本，何時買進就可靠技術分析來操作。陳重銘強調 ETF 可套用以下技術分析提高投資效益，其餘個股不一定適用。

第一種，「72 法則」，假設投資標的的報酬率為六％，若投入一百萬的資金，期望翻倍成二百萬，需要多少年的時間？可以參考下列公式：72÷6=12，所以翻倍所需時間為十二年，但這是經驗公式不能就此定論。

第二種，參考 20 週線。陳重銘解釋，假設投資人連續買了二十個禮拜，那他的平均成本大約是 20 週線上下，若股價跌至 20 週線以下，表示相對低點，就可大膽進場買進。

第三種，過去 ETF 0050 殖利率約三．一％左右，依據過去經驗，股價跌，殖利率會增加。假設預計殖利率三．五％才是買點，可先從過去平均股利 2.53 計算，2.53/3.5%，推算股價為七二．三元。年初 ETF 0050 股價也跌至七十二元，以上估算值僅供參考，不代表股價可達到每一位投資者心中的預期買點。

而在 ETF 0056 亦有不同的操作技巧，ETF 0050 隨著台股趨勢持續向上成長，但 ETF 0056 是挑選台股三十家高殖利率的企業，也是穩定配股配息的公司。研究過去股價波動維持在二十二至二十六元，這時利用上下波動賺取差價。

陳重銘表示，利用「成交量」判斷，首先，當 ETF 0056 連續下跌四個禮拜，投資人受到股價壓力，成交量會先反應，一旦爆出大量，股價勢必反彈，這時就是進場的好時機。

另一種透過「三角形買賣法」，在首次爆大量的時機點，先買進資產的六分之一，若股價持續下修，再買進三分之一，再下跌就再將二分之一的資產投入。陳重銘說，「當其他投資人陷入恐慌就是好買點，也因此降低投資成本。」不過，必須對企業有深入研究基本面及未來趨勢，才可運用此策略。

此外，參加除權息也是賺取價差好方式之一，以過去經驗，去年四、五月買進 ETF 0056，待至七、八月除權息，平均可以賺取一○％的價差。

台股就是隻金雞母

其實散戶選擇投資存股或賺取股票價差因人而異，但絕對不受到台股加權指數的侷限，陳重銘強調，「上萬點只是心理上的感覺，事實上，過去台股跌至九四○○點，但殖利率也有四．八％算高了，大型金控本益比在十倍左右。」 因此，從殖利率及本益比去投資股市才是合理的判斷方式。

陳重銘預測，二○一九年台股為「犄角」走勢，第一、四季表現較優，第二、三季沉潛，因為股市一定會波動，且二、三季為除權息旺季，投資人可等待買點，第四季攀向高點時為賣點。但首要事先評估自身能力及條件，選擇「核心持股」或「衛星持股」，核心持股，人人可投資，缺點就是報酬率不高。但衛星持股就可快速累積資本，但也可能瞬間破產。

然而，去年台股配股配息約一兆新台幣，今年有機會超過一．五兆新台幣。陳重銘感嘆表示，全台約二千三百萬人，相當於一個人平均可以拿到六萬元股息，但多數國人卻都將現金存放至銀行，使得國營銀行累計四十兆的現金資產，只能領取一％左右的利息。因此，先了解理財的正確觀念，方能改變投資行為，創造更多的被動收入。

陳重銘

年輕時當過五年低薪的流浪教師，只能當個「不 Buy 教主」，努力開源節流，並積極研究股票投資，終於達到財務自由。

「身為教師的我非常明白知識的力量，『用錢賺錢』的知識並非富人所專有，所以我經營免費的部落格和粉絲團，分享投資理財觀念，並將 20 多年投資股市的經驗撰寫成書。我相信，理財知識具有改變人生的力量，也是傳承給子孫的最大資產。每個人都可以藉由正確的投資理財觀念，改變自己跟家人的未來。」

學經歷：台灣科技大學機械碩士，目前任教公立高職機械科，並擔任投資理財社指導老師

著作：《6 年存到 300 張股票》、《每年多存 300 張股票》、《教你存自己的 300 張股票》、《不敗教主的 300 張股票存股術》，總銷售破 15 萬冊

部落格及 FB 粉絲團：不敗教主 - 陳重銘，超過 7 萬人追蹤

來源：《理財周刊》 973 期

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