新漢前2月EPS 0.2元 年增3倍 Q1力拼0.5元

IPC 廠新漢 (8234) 公告前兩月稅後獲利 0.29 億元，EPS 0.2 元，同比大增 3 倍，並超越去年首季的 0.13 元逾 53%。因 3 月合併營收跳升到 6.2 億元，月增率高達 74.4%，年增率亦達 24.6%，為首季高峰，法人估其首季 EPS 上探 0.4-0.5 元。新漢近期因 3 月業績優於預期以及宣告其工業 4.0 技術與市場佈局完成，將華麗轉身為工業 4.0 整體解決方案的供應商，帶動股價大漲，一度突破 30 元大關。而首季業績在 3 月營收帶動之下上升到 6.21 億元，年增率 8.6%，今年業績可望逐季上升，成長展望樂觀。



因有價證券達到公告注意交易資訊標準，應櫃買中心要求公告前兩月自結獲利，2 月雖因經濟規模不足因素，每股小虧 0.04 元，但前兩月稅後盈餘來到 0.29 億元，年增逾 3 倍，EPS 達 0.2 元，表現亮麗。根據財報，該公司去年第四季 EPS 0.54 元，達去年度高峰，全年 EPS 為 1.21 元，較前一年成長逾 22%，今年首季在 3 月業績上揚下可望挑戰 0.5 元。