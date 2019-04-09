新漢工業4.0布局開花結果 軟硬體出貨升溫今年營運看俏

新漢 (8234-TW) 第 1 季營收 15.66 億元，年增 8.6%，董事長林茂昌表示，新漢已經「華麗轉身」，由 IPC 晉身為工業 4.0 概念股，今年無論是智慧製造、資訊網安、IP Camera 等軟硬體解決方案都開花結果，營運將優於去年；法人則估營收可望年增雙位數，獲利也同步成長。

事實上，新漢日前已指出，今年毛利率較高的整廠解決方案、IoT 資安防護接單狀況不錯，營收占比將再提升，毛利率將成長，自動化控制器也持續增加新客戶，法人估新漢今年營收則可望年增雙位數，獲利也將同步成長。

新漢 3 月營收 6.31 億元，月增 74.8%、年增 24.6%，第 1 季營收 15.66 億元，年增 8.6%。

林茂昌認為，目前工業 4.0 只有開放架構跟工業標準才能促成產業發展，以電腦來說就是 wintel(Windows+intel)、手機就是安卓加 ARM，而工業 4.0 走向開放標準後，可以拆解成龐大生態體。

林茂昌引用 GE 的報告指出，到 2025 年，工業 4.0 商機將從每年 2.2 兆至 11 兆美元，與手機 15 億支、6000 億美元的市場相比，呈現倍數放大，在電腦市場式微、手機主流品牌不是台灣的請況下，工業 4.0 將是未來推動台灣產業發展的主要動力。

林茂昌進一步指出，工業 4.0 最重要的 2 隻腳就是智慧機械，及工業物聯網，在智慧機械方面，機械目前有機器人、控制器、IP Camera 等，工業物聯網應用也推出資安防護、ERP/MES 整合系統等應用，預計今年相關業務佔比將持續成長，成為推年營運成長動能。

目前新漢華亞廠有 2 條 SMT、1 條組裝產線，稼動率滿載，接下來不排除租下附近廠房，續擴產線，而原有板橋三民廠則將轉為全面生產 IP Camera，因應美中貿易戰帶來的轉單效益。