事欣科處分中壢廠辦 Q2挹注每股盈餘3.1元 今年EPS拚6-7元

IPC 廠事欣科 (4916) 公告處分桃園中壢廠辦，包括土地與廠房共計售出 4.5 億元，獲利 2.49 億元，可望貢獻本季每股盈餘逾 3.1 元，業外如吞大補丸，加上今年本業營運可望穩健成長，法人預估該公司今年 EPS 可望上探 6-7 元之間。根據公告，事欣科中壢土地面積共逾 1200 坪，建物面積則達 3660 坪，交易總金額共達 4.5 億元，交易相對人為另一家國內 IPC 業者廣錠(6441)。據了解，廣錠目前在新北市新莊區的總部與廠房為租賃，在買下該中壢廠辦後，後續將著手搬遷事宜，希望年內完成。



據悉，事欣科中壢廠辦為 2011 年購入，因美中貿易戰延燒，台商返鄉，國內工業區廠辦炙手可熱，價格上漲，事欣科趁勢出脫，而廣錠則在租不如買的理財規劃下，雙方成交。



而事欣科去年受惠國防、航太整頓完成，大單入港，營運高成長，獲利以 2.45 億元創 7 年新高，EPS 突破 3 元，達 3.06 元。今年初墨西哥新廠投產，順利接獲美國麥當勞、漢堡王、Home Depot 等大型餐飲、零售業者的 KIOSK 大單，本季放量出貨，營運將持續成長。



而中壢廠辦處分後，挹注 4.5 億元現金流，獲利高達 2.49 億元，規模相當於去年獲利，貢獻每股盈餘達 3.1 元，加上本業穩健增長，今年 EPS 上探 6-7 元，明年配息有機會較今年的 2.5 元倍增。此外，每股淨值將衝 20 元之外，財務體質也將更為健康，有利營運發展。