〈觀察〉金飯碗全都露！有3家金控獲利增、員工薪資卻縮水

所有上市櫃公司今 (2019) 年 6 月底前，必須揭露所有員工的平均薪資費用，低薪企業將無所遁形；若單以金控公司來看，根據各金控去 (2018) 年財報揭露，國內 15 家上市櫃金控的全年員工福利費用平均值大約 116.5 萬元，也就是相當於平均月薪約 9.7 萬元。值得留意的是，元大金、永豐金、玉山金出現去年獲利成長、員工薪資卻縮水的狀況，其中，永豐金、玉山金不但薪資下滑，還低於平均值以下。

根據主計總處薪資調查統計，截至去年底，全台金融從業人員人數 51.55 萬人，每人每月平均薪資是 7.6 萬元，已經是全國平均薪資的 1.68 倍。

不過若根據各家金控去年財報揭露的「員工薪資費用」，金控全年平均薪資更高於主計總處統計，主要是因為員工薪資費用的範圍包括薪資，以及公司給付員工的獎金、紅利等。

去年國內 15 家上市櫃金控的「員工薪資費用」，在已剔除主管階級後，非主管職務的員工福利費用全年平均大約 116.5 萬元，只有 6 家金控高於平均數，分別為：兆豐金、中信金、元大金、第一金、合庫金、開發金。

由於去年整體金控獲利較前年衰退，也使得大多數金控員工薪資費用都下滑，高達 10 家金控員工薪資費用比起前年減少；更有 4 家金控薪資費用不到百億元，分別為：國泰金、日盛金、富邦金、華南金；只有兆豐金、第一金、合庫金、國票金、新光金等 5 家金控逆勢成長。

以去年各金控「員工薪資費用」來看，以兆豐金的 148.4 萬元居冠，2-6 名皆高於 116.5 萬元平均值，分別為：中信金 148.3 萬元、元大金 141.9 萬元、第一金 139.2 萬元、合庫金 137.3 萬元、開發金 131.1 萬元。

低於平均值的則有：永豐金 116.2 萬元、台新金 115.3 萬元、國票金 106.7 萬元、玉山金 105.9 萬元、新光金 100.8 萬元、國泰金 98.4 萬元、日盛金 92.6 萬元、富邦金 83.4 萬元、華南金 81.8 萬元。

值得留意的是，由於今年全都露的上市櫃員工薪資資訊裡，還需特別以欄位標註「獲利較前一年成長、但員工薪水卻減少」的企業，藉此受外界公評這些公司是否有薪資費用與經營績效不相當的狀況。

若以此標準來看，發現元大金、永豐金、玉山金出現去年獲利成長、員工薪資卻縮水。

元大金去年稅後純益 186.79 億元，年成長 18%，每股稅後純益是 1.59 元，但員工平均薪資比起 2017 年的 142 萬元，去年衰退到 141.9 萬元，所幸仍在均值之上。

永豐金去年稅後純益 94.28 億元，為連續三年成長，每股稅後純益 0.84 元，但永豐金去年平均員工平均薪資小輸平均值，為 116.2 萬元，還比起前年的 139 萬元縮水。

低於平均值還有玉山金，去年稅後純益 170.68 億元，每股稅後純益 1.58 元，去年純益續創歷史新高，但是，玉山金去年平均員工薪資費用不但低於平均值，只有 105.9 萬元，還比 2017 年 116.5 萬元衰退。

至於，壽險金控平均薪資也都在低位圈，主要是因為旗下員工結構擁有數萬名外勤壽險業務員為主，業務員賺的都不是底薪，而是銷售佣金及獎金，把全體內外勤人員都納入，當然平均薪資會被拉低。

國泰金員工人數高逾 5.3 萬人、富邦金亦有 3.3 萬人，因此平均薪資攤下來就相對較低，一年僅 98.4 萬元及 83.4 萬元，新光金薪資數字也僅在百萬元邊緣。不過，壽險金控皆強調，非業務員員工的薪資都有定期檢視調整，維持與去年相當水準。