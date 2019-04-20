〈張忠謀談經營〉領導企業 關鍵在技術、用人、定價策略缺一不可

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (20) 日受邀台大前瞻講座邀請，以「我的經營學習」為題，分享一路走來的經營學習過程。針對包含技術、領導用人、掌握客戶、定價策略等，提出個人看法與經歷。

技術方面，張忠謀表示，這是最重要的，以他個人而言，包含大學、研究所、工作時期，每個階段都在學習，他從機械專業跨足到半導體幾乎都自學，把握時間學習、增進自己。而技術與時俱進的在改變，就必須透過不斷學習持續更新。

在領導用人方面，張忠謀有兩個關鍵要素，一是領導者要知道明確方向，但方向不見得是正確，第二是要有人跟隨。他舉例大英帝國為例，「大英帝國領導世界，但世界不跟隨大英帝國」，讓在場聽眾都莞爾一笑。而領導者保持誠懇、公正賞罰分明也相當重要。

張忠謀也舉自己為例，對下屬保持一定距離，透露自己跟下屬的社交活動非常有限。

張忠謀在德州儀器從工程師升職到總經理，回台灣創辦台積電，過程中，他陸續學習成本會計 (Balance sheet、P&L、Cashflow)、財務 (M&A、Buyout、stocks&bonds offering、Investments) 等，他認為，除非是經營一間公司，否則一般人會比較少接觸這一塊，但當初他在美國的學習，對他後來管理台積電，幫助相當大。

另外一項是對客戶，張忠謀說，他認為 Sales 跟 Marketing 不一樣，Sales 是滿足客戶的需求，而 Marketing 則是在創造客戶需求，他不贊成把 Sales 跟 Marketing 都翻譯成行銷，把 Marketing 翻成市場學。

最後，關鍵的定價問題，則考驗著經營者的智慧。他提到，不能一味把價格提高，而是要知道商品的價值，提供客戶所需，然後創造價值。當市場上有兩間公司都製造同一項產品，產品的價格自由度就會低，而若市場只有一間公司提供，價格自由度就高，關鍵還是在如何經營、讓客戶願意購買，並認為是最划算的。

最後，張忠謀也提到經營策略與商業模式，這個概念很晚才出現，關鍵還是在「How you make money？(如何賺錢)」。最後他還秀出自己 40 年前在報紙上的舊照。