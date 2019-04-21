上福全球雙品牌營運朝地區及季節均衡發展 有助獲利提升

上福全球 (6128-TW) 去年起，以自有品牌 Cartridge 及 WebKatun 雙品牌策略，展開全球市場攻略，執行副總黃懷德指出，2019 年營運將朝地區及季節均衡發展，且業外損失不利因素消除，預期獲利上將有明顯提升效益。

上福 2019 年首季營收 16.96 億元，與去年同期相當，法人估算稅後純益約 1 億元，以目前股本計算，每股純益已達 0.8 元，超越去年全年的 4146 萬元，每股純益 0.36 元表現。

黃懷德接受鉅亨網訪問時指出，去年認列與 Canon 專利訴訟和解金及併購 Katun 的後續費用，今年將不再發生；加上轉投資事業轉盈等有利因素帶動，期待第 1 季起上福每季獲利，都可維持去年第 4 季的正常水準。

上福去年第 4 季營收 17.25 億元，毛利率 33.3%，稅後純益為 1.03 億元，每股純益為 0.89 元；也扭轉上福全年財報轉盈，2018 年全年的 4146 萬元，每股純益 0.36 元。

上福 2017 年以 9600 萬美元收購美國事務機耗材通路領導廠與公司最大客戶 Katun，並在 2018 年納入財報，主要目的為進行上下游整合，包括在採購上將更具優勢，並可縮短新產品上市時程，黃懷德指出，目前整體銷售策略規劃，以結合影印機原廠全球地區性營運商，擴展彩色耗材銷售量，並以雙品牌營運朝向地區及季節均衡發展。

過去，上福營運淡旺季明顯，第 1 、 3 季是淡季，營收集中第 2 、4 季，而各季營收又集中在季底，黃懷德說，目前上福已積極調整銷售策略，朝地區及季節均衡發展。

以子公司 Katun 而言，2018 年營運地區分布，北美、拉丁美洲、歐洲、中東等地區占 98%、亞洲及澳洲僅占營收比重的 2%，黃懷德強調，目前 Katun 已將亞洲列為發展重點。同時，Katun 加入上福版圖後，新產品開發時間由 44 個月縮短為 33 個月，預估今年將再縮短為 29 個月，將有助取得訂價優勢。

此外，上福全球轉投資 4 星級台中港酒店，在 2013 年加入營運後，去年因三井 OUTLET 在當地揭幕、營運，加上營運策略改變，主力客層也產生明顯變化，商務客比重提高，住房客單價大幅度提高之下，去年已轉虧為盈，今年營運再創造更佳營運績效。

上福去年營收 67.9 億元，毛利率 32.33%，年減 10.5 個百分點，稅後純益為 4146 萬元，每股純益 0.36 元，董事會決議，擬配發去年全年每股 2 元現金股利。