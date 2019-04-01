台廠唯二取得美ITAR國防認證 事欣科今年營收獲利將再創新高

IPC 廠事欣科 (4916) 切入國防、航太市場有成，為國內除漢翔 (2634) 外唯二取得美國 ITAR 國防認證的廠商，加上墨西哥新廠完工啟用，有利毛利率提升，台系法人出具報告給予買進評等，目標價 44 元，今年 EPS 估 3.39 元再創新高。儘管首季為傳統淡季，營運為今年谷底，但法人認為，去年事欣科 EPS 突破 3 元，來到 3.06 元，獲利為七年新高，今年營收獲利預估將續創新高，因此有機會享有較高本益比，加上今年配息 2.5 元，創 6 年新高，股息殖利率達 6.7%，也將為淡季的股價提供支撐。



法人指出，事欣科從工業電腦與博弈設備跨入國防、航太設備市場，生產機箱、線材、內構件、鈑金、安全帶等符合 UL 規範的零組件，也取得美國 ITAR(國際武器貿易管制條例) 認證，2012 年再透過併購美國 AP Parpro.，並取得墨西哥廠房，進一步跨入航太市場。



在併購轉型效益浮現之下，去年事欣科營運創七年新高，展望今年，法人認為，事欣科是國內唯二取得美國防 ITAR 國防認證的廠商，建立起進入門檻，且除國防、航太與博弈設備業務之外，也切入了 KIOSK 等智慧零售商機，不論博弈、零售終端客戶皆為一線業者。



而首季雖是傳統淡季，但墨西哥新廠產能上線，毛利率拉升，且費用降低，營運逐季走強到第三季，預估首季 EPS0.2 元，第二季跳升到 1 元，第三季將至 1.4 元，全年估 3.39 元。

