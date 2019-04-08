麥當勞花大錢佈建智能餐飲系統 事欣科、飛捷、友通受惠

智慧零售應用在全球連鎖餐飲市場快速滲透，據悉全球速食龍頭麥當勞的「速度成長計劃 (Velocity Growth Plan)」近年積極發展此一區塊，推動其自助點餐系統的採購大增，台 IPC 廠飛捷(6206)、友通(2397) 與事欣科 (4916) 受惠。其中，飛捷去年出貨麥當勞亞洲區 KIOSK 專案，友通去年也拿到歐、美據點板卡採購合約，今年仍持續貢獻；而事欣科在墨西哥新廠完工後，透過美國當地的系統整合商 (SI) 拿下麥當勞的 KIOSK 整機代工專案，另漢堡王、Home Depot 專案也到手，今年貢獻起飛。



據中國網媒「好奇心日報」報導，麥當勞 CEO Steve Easterbrook 於 2015 年上任後，以科技化手段積極推動數位服務，並執行「速度成長計劃」，去年斥資 14 億美元增加自助點餐設備、數位菜單、外賣服務、桌邊自助點餐的採購，今年還要再花逾 10 億美元，該公司近期甚至估計以逾 3 億美元收購以色列 AI 公司 Dynamic Yield，以強化科技服務。



台 IPC 業者坦言，去年至今自助服務平台 KIOSK 的案量明顯增加，國際連鎖餐飲系統是其中的大宗，光是麥當勞就傳出包括飛捷、友通與事欣科透過合作夥伴躋身其硬體供應鏈。



而此一趨勢除了在麥當勞身上顯現之外，在全球連鎖餐飲、零售業者幾乎以遍地開花的姿態發展。據悉，飛捷在去年麥當勞亞洲區專案結束後，去年底又取得另一美國連鎖餐飲業者的逾千台大單，從今年初就開始貢獻；艾訊 (3088) 在台系連鎖餐飲客戶的美國據點也有新的斬獲，振樺電 (8114) 收購美國 KIS 後，經過兩年調整，今年可望重拾成長軌跡。

