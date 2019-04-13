中國數據優預期 美債殖利率週五集體上揚

在中國 3 月出口年增年增 14.2% 優於預期，緩解市場對全球第二大經濟體的擔憂，美債殖利率週五 (12 日) 集體上揚。

週五截稿前，10 年期美公債殖利率上升 0.058 至 2.562%；2 年期美公債殖利率上漲 0.04 至 2.396%；30 年期美公債殖利率回升 0.038 至 2.974%。美國公債殖利率與價格成反比。

隨著中國經濟數據出現反彈，美公債殖利率上升，抑制了全球經濟增長擔憂，促使熱錢湧動轉向股票等高風險性資產。

中國貿易順差飆升超乎預期，中國海關署公布，3 月中國出口年增 14.2%，自 2 月收縮的數據 (20.8%) 中反彈，優於先前預期，但是進口則是出現萎縮，內需不振。

此外，中國 3 月信貸增量大幅攀升，市場分析這是對中國經濟健康狀況的樂觀反映，提振全球股市。

投顧公司 Raymond James 固定資產市場主管 Kevin Giddis 表示，過去幾天的防禦性銳減，公債買氣似乎已經消失，這有利於股市。

Giddis 還提到，聯準會其實並不像市場所認為的那樣溫和，經濟比許多人預期的要好，而且財報高於預期。

瑞銀週五 (12 日) 報告指出，美國經濟正在放緩，但目前還在進入經濟衰退期中。此外，隨著新的財報季來臨，交易商正密切關注股市。