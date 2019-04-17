【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到蘋果與高通達成和解協議，費城半導體指數大漲超過 3%，續創歷史新高，激勵今日台股電子類股由台積電領軍衝鋒，另一重量權值股鴻海股價也大漲超過２％，雖然金融類股在富邦及國泰弱勢下相形疲弱，且大立光也下跌 1.7%，仍無礙指數再度收漲 0.64%，距 11000 點僅一步之遙。

《國際金融市場焦點分析》

今日中國公布第一季 GDP 同比增長 6.4%，與去年第四季相比持平，優於預期的 6.3%，由於近期中國公布經技術數據大都偏向正面，因此數據並未對股市帶來太多影響，今日滬深兩市開盤漲跌不一，早盤 5G 概念續強、加上氫燃料電池板塊拉升，帶動指數走高，午後白酒板塊拉升，推升上証指數突破日內高點，不過銀行及券商股表現疲弱，一度使得上証在尾盤翻黑，不過在汽車板塊支撐下溫和收漲。

《國際商品市場焦點分析》

原油早盤受到市場擔憂 OPEC + 減產協議將可能於下半年終止，加上美國 Q2 及 Q3 將啟用新的輸油管線，將使得頁岩油生產商加大生產力道，使得市場對於原油供給增加疑慮再度升溫，導致輕原油及布倫特原油同步走跌，不過受到蘋果與高通達成和解協議，美股走高，帶動市場樂觀情緒升溫，推動輕原油期貨止跌回升，站上 64 美元整數大關。

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