5大期貨商品調整保證金 明天盤後實施

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年4月16號20點32分

臺灣期貨交易所今 (16) 日公告調整櫃買期貨契約 (GTF)、非金電期貨契約 (XIF)、印度 50 期貨契約 (I5F)、英鎊兌美元期貨契約 (XBF) 及歐元兌美元期貨契約 (XEF) 等 5 種期貨商品之所有月份保證金金額，並自明天一般交易時段結束後起實施。

期交所表示，櫃買期貨契約 (GTF) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金由調整前的 2.1 萬元、2.2 萬元、2.9 萬元，調降為 1.9 萬元、2 萬元、2.6 萬元。

非金電期貨契約 (XIF) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金由調整前的 4.4 萬元、4.6 萬元、6 萬元，調降為 3.9 萬元、4.1 萬元、5.3 萬元。

印度 50 期貨契約 (I5F) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金由調整前的 1.6 萬元、1.7 萬元、2.2 萬元，調高為 1.8 萬元、1.9 萬元、2.5 萬元。

英鎊兌美元期貨契約 (XBF) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金由調整前的 520 美元、540 美元、710 美元，調高為 560 美元、580 美元、760 美元。

歐元兌美元期貨契約 (XEF) 的結算保證金、維持保證金、原始保證金由調整前的 480 美元、500 美元、650 美元，調降為 460 美元、480 美元、630 美元。

