【華冠投顧】台股創高軋空，攏是為了明日台指期結算!

台股昨日量縮再創高，今日開高後先震盪壓低，但在大立光 (3008)，鴻海(2317) 以及台積電 (2330) 等電子權值股力拱下，指數再漲 52 點，10927 點作收，收最高，成交量放大至 1311 億元，價漲量增格局。

今日台股呈現量價齊揚格局，指數續漲創高，三大法人: 外資買超 56.1 億元，投信賣超 2.2 億元，自營商買超 21.6 億元，指數部分繼續軋空單.... 而一切攏是為了明日台指期與選擇權 4 月份將要結算，目前外資擁 60562 口淨多單，因此... 有利於明日高檔結算，但請投資朋友.. 重點要放在軋完空單... 結算後的趨勢，那才是新方向! 今日強勢股方面: 因鴻海 (2317) 股價強勢創高，也帶動集團概念股股價衝鋒，包括建漢 (3062)、台揚(2314)、正達(3149)、亞太電(3682) 等股票，全數同步漲停。其它包括普誠 (6129)，晶電(2448)，兆赫(2485)，光鋐(4956) 以及大宇資 (6111) 等股價攻漲停作收。

操作建議: 居高思危! 盤面以個股表現為主，勿亂追漲多創高個股，逢高建議減碼，資金鎖定箱型整理完成，突破壓力轉強個股，短線低買高賣因應。

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