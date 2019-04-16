【華冠投顧】明日台指結算日!指數不預設立場!煙火秀個股輪動!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2314 台揚、5243 乙盛 - KY。

台股盤勢分析:

煙火秀 18

不懼美股下跌，台北股市早盤上漲 + 30 點開出，雖然在金融類股的壓抑下，指數一度拉回平盤；中盤過後，鴻家軍轉強拉高，終場上漲 + 52 點作收，收在 10927 點，成交量 1311 億。

二岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山!! 結算前夕驚驚漲，11000 點已經近在眼前。

基本上台股結構沒有太大分析的空間，如同我們前先所說… 期貨、現貨都是站在多方，因此在結算前，台股結算行情已經立於不敗。

所以短線變數就只有『國際股市』，只要『國際股市』沒有太大波動，加權指數就是『挑戰萬一』。

明天就是結算日，台股的緩漲… 反而是『溫水煮空單』；所以展望明天… 預估還會『拉高結算』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3221 台嘉碩、3293 鈊象、2314 台揚、2448 晶電、3338 泰碩、4938 和碩、3176 基亞、4401 東隆興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、1795 美時、8064 東捷、2371 大同、2390 云辰… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。