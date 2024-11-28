川普宣布俄烏衝突特使人選 主張採取強硬手段逼雙方和談

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 09:10

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美國候任總統川普周三（27 日）在社交平台 Truth Social 上宣布，由退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）擔任總統助理與烏克蘭和俄羅斯問題特使。

據《彭博》報導，川普寫道：「凱洛格在軍事和商業領域都有著卓越的職業生涯，包括在我的第一任政府中擔任高度敏感的國家安全職務。他從一開始就與我並肩作戰！」

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凱洛格曾在川普的第一任期擔任白宮國家安全委員會幕僚長，並短暫當過過美國代理國家安全顧問，之後轉任時任副總統彭斯的國家安全顧問。

2017 年時，美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）在爆出與俄羅斯有關的爭議事件後辭職，這也是川普「通俄門」的開端。

凱洛格接任佛林擔任了一周的國家安全顧問，白宮國家安全委員會幕僚長的職位則由傅萊茨（Fred Fleitz）接替。

2019 年時，彭斯的助理威廉姆斯（Jennifer Williams）曾指控川普與烏克蘭總統倫連斯基的一次通話「很不尋常」，引發眾議院啟動彈劾調查。

與威廉姆斯一同旁聽通話的凱洛格作證時卻表示：「我沒有在通話中聽到任何錯誤或不當的地方。以前我沒有任何擔憂，現在也沒有。」

今年 6 月，凱洛格和傅萊茨提出了一份解決烏克蘭危機的方案。凱洛格表示，如果川普當選，讓俄羅斯和烏克蘭迅速開啟和談至關重要。

凱洛格說：「我們會告訴烏克蘭，必須坐上談判桌，否則美國會停止軍援；還會告訴俄羅斯，如果你們不坐到談判桌上，我方會給烏克蘭在戰場上需要的一切。」

川普在競選時一直聲稱他會在上台後「24 小時內」為烏克蘭帶來和平。對此，一些親烏西方國家領導人擔心川普可能會損害烏克蘭的長期利益，比如迫使烏方放棄領土。

上周澤倫斯基表示，烏克蘭戰爭有可能在 2025 年結束，他正在等待川普就解決危機提出的建議。