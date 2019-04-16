供應5G晶片給蘋果? 華為：尚未和蘋果具體討論

華為創辦人任正非日前接受 CNBC 採訪時提到，不排斥出售自家 5G 晶片給蘋果；對此，華為華為輪值董事長胡厚崑表示，目前尚未和蘋果 (AAPL-US) 就供應 5G 晶片一事，進行具體討論。

蘋果、華為和南韓三星手機，同為 5G 手機的競爭對手，預計這些手機大廠將能在手機市場委靡不振的情況下注入新血。

目前 iPhone 的晶片處理器主要由英特爾 (INTC-US) 供應，而該公司表示不會在 2020 年以前推出 5G 手機晶片，這暗示蘋果在 5G 手機市場，可能落後競爭對手一年。

三星已在本月於南韓銷售 5G 手機，而 Q4 手機銷售量超過蘋果 iPhone 的華為，預計在今年 6 月推出 5G 手機。

華為輪值董事長胡厚崑週二表示，「我們還沒有和蘋果具體討論過供應 5G 晶片」他還補充說道，很期待和蘋果在 5G 手機市場上競爭。

是否能在 2020 年以前推出 5G 手機的不確定性，還有銷量下滑的 iPhone，已經打擊到這間擁有全球最高市值的蘋果，可能影響到蘋果近期股價。

蘋果多年來依靠高通提供手機晶片，然而兩者因為專利發生不少糾紛。

今年年初時，蘋果高管在與高通 (QCOM-US) 和美國聯邦貿易委員的證詞中指出，未來的 iPhone 手機 5G 晶片將可能考慮三星或是聯發科的產品。