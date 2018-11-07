泰國郵局大單入袋 欣技Q4業績再戰新高

欣技 (6160) 公告 10 月業績，單月合併營收 1.54 億元，年增 9.87%，月減 2.42%，寫下今年第三高紀錄，累計前 10 月合併營收 12.31 億元，年增率 26.45%。儘管 EMS 大廠智慧製造模組大單出貨在第三季底已經結束，但泰國郵局標案銜接而起，使欣技成長動能不墜。第四季因為傳統最旺季，加上大單效應，單季營收可望再寫歷史紀錄。



欣技表示，泰國郵局標案是欣技接獲的最大單筆訂單，在欣技的營運史上立下了新的里程碑。該案為國際標，欣技以其自行開發的 RS50 競標，歷經一年半嚴格測試，以優異的品質與穩定的效能，擠下全球排名前兩大品牌的旗艦機種與日本第一品牌的機種脫穎而出。



欣技說，該公司贏得此項標案有實質的指標性意義，對於爭取類似國際標案會有相當大的助益。據悉，泰國郵局的資深副總偕同專案的執行單位一行人，將於下週二 (13 日) 赴欣技拜訪，並於下週三 (14 日) 拜會中華郵政高層進行業務交流，開拓台泰兩國郵務更多契機。



針對美中貿易戰，欣技指出，國際經濟景氣面臨中美貿易戰的衝擊，第四季開始陸續發酵。多數廠商受到影響，甚至保守看待明年；惟欣技產品均在台灣製造，由台灣直接出口，相對於競爭對手由中國銷往美國的產品需課更高的關稅，讓欣技的產品更具價格競爭力。

