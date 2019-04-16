Bespoke：歷史為鑑 報稅季後一、二週的美股通常會上漲

美股週一 (15 日) 小幅走低，但如果市場依循以往相同的後報稅季走勢，它們可能在未來 2 週反彈得相當不錯。

根據 Bespoke Investment Group 的統計數據，過去 20 年來標準普爾 500 指數在聯邦納稅申報截止日期後的一週內平均漲幅接近 1%，並且有 75% 的交易日上漲。在 4 月 15 日報稅截止後的第 2 週，標準普爾指數 平均上漲 1.5%，並且 75% 的時間上漲。

但這個歷史模式在 2018 年並未生效，標準普爾指數在 4 月 15 日之後的一週內下跌了 2.9%，這是 1990 年以來最糟的報稅季結束一週後跌幅。在過去 20 年中，最糟糕的表現出現在 2002 年，標準普爾指數在第 2 週後下跌了 3.4%。

最佳表現是在 2001 年，標準普爾指數一週後上漲 3.8%，2 週後上漲近 6%。

Bespoke 聯合創始人 Paul Hickey 說，「4 月就季節性而言是個強勁的月份。由於退稅入帳，投資人獲得額外支出，但它不只是季節性現象，」「4 月是個非常強勁的月份。這是政府會計年度上半年的結束，回報率往往是正值。」

在 4 月之後就迎來「五月賣股並退場」的俗諺。從 5 月到 10 月的市場表現往往不如前 6 個月。例如，根據《股票交易員年鑑》溯至 1950 年的資料，道瓊工業指數在 5 月 1 日至 10 月 31 日期間平均下跌 0.6%，在同年 11 月 1 日至 4 月 30 日期間，道指平均上漲 7.5%。

Hickey 說，「4 月的地位有點微妙，因為此刻正逢財報陸續發布，」「第 1 季財報季向來為美股帶來正回報。」他還表示，不少企業第 1 季財報都出現大量下修。

他表示，「向下修正在歷史上一直有利於股市上漲，」因為企業因此而必須達到的標準就低得多了。