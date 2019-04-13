標普站上2900點 就看財報能否推升突破2940點

美股已走到一個重要支點，第 1 季財報可能會在不久的將來推動股市重回歷史高點。

標準普爾 500 指數週五 (12 日) 站上 2900 點，這個位置被視為挑戰去年 9 月 21 日歷史高點 2940 點道路上的重要壓力點。

標普 500 指數今年來走勢

道瓊指數收漲近 270 點，距 10 月 3 日創下的歷史高點不到 2%。

包括美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US)、嬌生 (JNJ-US)、聯合醫療 (UNH-US) 和 IBM (IBM-US) 在內的數十家標普企業在接下來的幾天內公布財報，而 J.P. 摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和 PNC (PNC-US) 週五公布財報。J.P. 摩根的業績被視為財報季開始的一個好兆頭，創紀錄的獲利和營收數字擊敗了預期。

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 表示，交易員一直在關注財報季，因為催化劑可能決定市場重拾其高點的努力。他表示，由於中國的信貸數據以及中國出口的意外成長，週五美股開盤走高。

接下來是 J.P. 摩根的強勁財報和 CEO 首席執行官 Jamie Dimon 的談話，即美國經濟強勁。第三個驅動因素是雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 以 330 億美元收購 Anadarko (APC-US)，這引爆了能源產業的反彈，因交易商預期會有更多交易。

Redler 說：「把所有三個因素放在一起，突然間我們就衝上了 2019 年的高點，下個關鍵點就是 2940。」

第 1 季獲利預計將是 2016 年以來的首次實際下滑。據 FactSet 指出，分析師預計標普 500 指數的獲利將下降 4.2%。然而，分析師對第 2 季是正面還是負面仍存在分歧，因此企業在發布財報業績後的展望將對市場的估值至關重要。

Redler 說，「第 1 季的財報將使美股再次走高。如果數據不是很好，或者許多企業展望較低，漲幅就不會太大。」雖然目前只有一份重點財報，但 J.P. 摩根是市場和金融業的領頭羊，是個可以幫助推動市場走高的關鍵指標。

由於美股在 12 月的消退後觸底反彈，所有主要類股均上漲兩位數，科技類股漲幅為 32%。金融股落後，在 11 個類股中排名第八，僅反彈 19%。醫療保健和公用事業最低，雙雙都只有 12% 左右。

根據美銀美林的數據，金融業吸引更多投資人的興趣。他們表示，該產業的基金上周流入 5 億美元，這是 9 月以來股市觸及高點以來的最大流入。美銀分析師表示，這暗示投資人可能會無視最近債券殖利率的崩潰。

分析師表示，重點金融個股可能是步向新高道路上的重要貢獻者。Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 表示，「金融股很重要。過去幾週出現大幅反彈，但這是源自出現極度超賣的情況。」「很多人都在關注，看看此時金融股是否穩定。因為領漲的可能是科技股，標普會特別注意金融股看它是否崩盤，但並不需要它們創出新高。」

美股也可能受到與中國的貿易協議的推動，甚至全球經濟數據的大幅改善，但財報季很重要，除非有重大的貿易進展。

Strategas 技術分析師 Todd Sohn 表示，「你只需要額外推一把就好。重點在於，當股市觸及新高，是什麼力量促成：只靠科技和 FANG 股票？還是工業和金融股？甚至連能源都參一腳？」

本週標普科技類股創下歷史新高。但該產業的獲利預期可能並不那麼好。例如，半導體市場一直在飆升，但分析師預計其財報將下降 20%，展望可能會非常嚴峻，預計下季還將再次出現大幅下滑。