Lyft股價續跌 IPO後跌幅擴大至35%

據外電報導，美國第二大叫車服務平台 Lyft (LYFT-US) 股價在週一 (15 日) 跌幅超過 6%，創下新低點。Lyft 在上個月上市後股價持續呈現跌勢，華爾街分析師擔心，Lyft 擴大市占率並獲利的能力將受到競爭對手 Uber 競爭的威脅。

自從 Lyft 於上個月在納斯達克上市後，Lyft 的股價在 12 個交易日中有 7 日皆呈現下跌。上週，該公司規模更大的競爭對手 Uber 正式申請上市，估值將達 1,200 億美元，預計將於 5 月初在紐約證券交易開始進行交易。

Lyft 股價在週一持續下跌，並創下新低點，收於每股 56.11 美元，跌幅達 6.32%，比開盤價 87.24 美元的高點下跌逾 35%。

Lyft 股價走勢 (圖: AFP)

匯豐銀行分析師表示：「要評估乘車公司的價值走勢很複雜，市場競爭的情況和發展仍不明朗。」匯豐銀行將 Lyft 列為「中性」評級，目標價在 60 美元，並將「Uber 在美國市場的激烈競爭」列為該股主要的下行風險。

分析師認為，Lyft 為了搶客，在 2019 年第一季對補貼乘客駕駛非常積極，同時 Uber 也加入了補貼大戰。然而，在兩家公司都公開上市後，公司的財源獲得強化，或許兩家公司都會重新關注自身的獲利能力並逐步使補貼政策更加的理性化，並投資自駕車等新興科技領域。

另一方面，Lyft 在週日表示，由於煞車系統出現問題，基於安全考量，決定撤下在美國紐約市、舊金山和華盛頓特區數千輛電動自行車。