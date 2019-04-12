正式定案！TPK宸鴻、富邦蔡家、嘉實基金 入股JDI

日本經營重建中的液晶面板廠 JDI(6740-JP) 在週五 (12 日)，發出長達 69 頁的新聞稿表示，將正式接受來自台灣觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」，以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 所共同組成的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」共 800 億日圓的資金。

(圖: Investing.com)

在 Suwa Investment Holdings 的資本構成上，宸鴻為 41.8%，嘉實為 34.5%，富邦蔡氏家族為 23.6%。

目前 JDI 的最大股東為持有 25.3% 股權的 INCJ(原本的產業革新機構)。而未來台中聯盟的 Suwa Investment Holdings 將持有 JDI 49.8% 的股權，成為 JDI 的最大股東，而 INCJ 的持股比例則將降為 12.7%。

由 Suwa Investment Holdings 所出資的 800 億日圓當中，有 380 億日圓將為可轉換公司債券 (CB)，而另外的 420 億日圓則將用來認購 JDI 的普通股。

而 INCJ 現有的 1520 億日圓資金，在未來有 770 億日圓將轉換為長期優先貸款，而剩餘的 750 億日圓則將成為轉換型優先股。

JDI 在體質上與現狀相比，將獲得 1170 億日圓的資本強化。