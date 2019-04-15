星展：三大因素顯示 台灣經濟Q2可望觸底反彈

全球景氣受冷空氣滯留影響，第 1 季出口終止連 10 季成長，但星展銀行今 (15) 日出具報告指出，在中國積極端出政策救市、科技業可望築底，加上主要央行寬鬆政策下，台灣經濟成長可望觸底反彈。

星展銀行研究部經濟學家馬鐵英表示，從 3 月的採購經理人指數 (PMI) 來看，台灣 3 月 PMI 已從 46.3 彈升至 49.0 為近半年來新高，製造業 PMI 指數回升，意味台灣景氣有觸底反彈跡象。

台灣產業主要以科技業為主，馬鐵英表示，蘋果最近幾個月授權同意中國可推實施 iPhone 降價銷售，近一月以來，包括京東、天貓與蘇寧等電商平台已開始提供中國出售的 iPhone 指定機種降價，預期在降價效應下，可望提升 iPhone 銷售量，進一步讓台、韓相關供應鏈受惠。

此外，來自中國科技業的晶片、鏡頭和其他電子元件的訂單也有回升跡象，包括華為要求外國供應商增加出貨，供新款智慧型手機使用，同時替補充庫存預做準備，避免科技戰造成潛在供應中斷。

第二、中國經濟成長減緩擔憂也有減弱趨勢，加上官方去年底開始採取的適度刺激方案已經開始發揮，3 月中國製造業 PMI 指數恢復至擴張區間，固定資產投資也適度反彈。

馬鐵英表示，中國內需改善應能使企業進行庫存回補同時推升進口成長，預料將有助於應有助於台灣的出口表現。

第三；金融寬鬆政策可望替市場注入資金活水，美國聯準會鴿派立場，導致過去一個月 10 年期公債殖利率下滑約 10 個基本點，低廉的借款成本與更具競爭力的匯率將有助於支撐消費者和企業信心並增加內需。

不過星展也示警，台灣經濟成長雖有機會觸底反彈，但仍須慎防利空因素襲擊，包括今年前 2 月低於預期的製造業、貿易數據恐影響第 1 季 GDP，預估台灣 GDP 年增率恐降至 1%。

星展銀行表示，如果第 1 季經濟成長表現令人失望，而之後又沒有反彈上揚，屆時可能下調台灣今年的經濟成長預估，星展銀行對台灣的經濟成長預估 1.9%，較市場預期 2.1% 顯得保守。