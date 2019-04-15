〈董監事酬勞揭露〉去年董監事酬勞 國巨每位董事可領1.18億元居冠

證交所今 (15) 日公告上市公司 107 年度董監事酬勞，被動元件大廠國巨董事加兼任員工酬金合計 10.25 億元居冠，平均每位董事可領取 1.18 億元酬金，高居上市公司之冠。

根據證交所資料，去年董事酬勞排名前十大分別為，國巨、中信金、台積電、統一、和泰車、上銀、台泥、亞泥、大立光與旺宏。

根據證交所公告，去年董事酬金前十名分別為國巨、中信金、台積電、統一、和泰車、上銀、台泥、亞泥、大立光與旺宏。

如果加計董事兼任員工酬勞，國巨每位董事平均可領取 1.18 億元居冠，在上市公司排名第一，但其他排名則略有更動，依序分別為台積電、統一、中信金、日月光投控、大立光、上銀、華新科、旺宏與聯電。

進一步觀察，上市公司董事加計兼任員工酬金排名前十大公司，占公司稅後損益分別為：國巨 (4.21%)、統一 (4.21%)、台積電 (0.19%)、日月光投控 (2.45%)、旺宏 (5.77%)、大立光 (1.56%)、中信金 (1.05%)、上銀 (6.5%)、台泥 (1.48%) 以及聯電 (4.33%)。

證交所今天所揭露的是上市公司董監酬金擬議數，由於各公司編制年報時間點不一，有些公司的董監事酬金略有出入，因此各公司董事酬金實際數據將在 2020 年 1 月公布。