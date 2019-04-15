遭美政府列警示 應材停止對中國三安光電供貨

根據日經新聞報導，全球最大的半導體材料與設備商「美國應用材料公司」(AMAT-US) 將停止對中國 LED 大廠–廈門三安光電，進行供貨與相關服務。

AMAT 的這項動作，被視為是對日前美國政府所公布的需留意中企名單，所作出的回應。若美國企業的警戒動作進一步擴大，美中貿易摩擦的影響層級，也可能更加廣泛。

(圖: Investing.com)

相關人士表示，AMAT 暫停交易的對象包含 LED 大廠廈門三安光電，以及西安交通大學等，至少涵蓋 3 家出現在美方名單的中企與研究單位。在本月 13 日前，已指示 AMAT 的所有相關員工，必須停止包含 LED 生產設備在內的所有出貨及維修動作。

美國商務部於 4 月 11 日，在與海外企業及研究機關進行交易時，需必須慎重對待的「未確認」名單當中新增了 50 個名字。光是中國的電子、化學，以及機械等廠商還有大學，就新增了 37 項。進行零件設計與評價的 AISIN(南通) 汽車技術中心也名列其中。另有還有香港的 6 項、UAE 的 4 項、馬來西亞的 2 項，以及印尼的 1 項。而在此次則有 10 個名字從名單上取消，其中也包含中企在內。

在美國管理貨物出口的實體清單 (The Entity List) 上，中國的晉華集成電路也榜上有名。晉華雖然不是準實體清單對象，但是由於該企業對於美方的詢問未作出明確回答，在無法取得充分的安全確認下，因而被歸類在「未確認」名單上。

美國企業在出口高科技產品時，必須要提出沒有與像是伊朗等，被美國政府視為有安全疑慮的國家們有任何生意往來的證明文件。這個名單在 2002 年時首度發表，並會定期的進行更新。在這回發表的最新名單當中，共有 167 項，而中國則是占了 49 項。

AMAT 是全球最大的半導體及面板製造設備供應商，而中國則是其最大客戶，占了總銷售額的 2 成以上。AMAT 的 CEO Gary Dickerson 曾在今年 3 月的上海國際半導體展上表示，「美中的緊張關係已持續了 10 年，對於全球經濟成長可能帶來危險」。

而這次 AMAT 的動作將會帶來怎樣的後續效應，相信將是全球半導體業的注目焦點。