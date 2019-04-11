去年全球半導體設備銷售達645億美元創新高 台灣排名滑落至第三

國際半導體產業協會 (SEMI) 今(11)日公布最新報告，2018 年全球半導體製造設備銷售總金額達 645 億美元，創下歷史新高，較 2017 年的 566.2 億美元成長 14%；地區別來看韓國連續 2 年位居全球最大半導體設備市場，台灣則遭中國擠掉，排名掉到第三。

SEMI 統計，韓國 2018 年半導體設備銷售金額達 177.1 億美元，持續稱霸全球最大，也反映了去年記憶體市況加溫，帶動的半導體設備需求，其次是中國大陸，以 131.1 億美元成績，取代台灣，首度躍升第二大設備市場，台灣的設備銷售金額則掉到 101.7 億美元，排名降到第三。

SEMI 指出，全年半導體設備支出率增加的地區，包括中國大陸、日本、以東南亞為主的其他地區、歐洲和北美。然而，台灣、南韓的新設備市場則呈現下滑態勢；至於 2018 年日本、北美、歐洲和其他地區設備市場排名，均與 2017 年相同。

報告也指出，2018 年全球晶圓加工設備市場 (wafer processing equipment) 銷售量上揚 15%，其他前段設備則增加 9%。整體測試設備銷售量躍升 20%，同時組裝與封裝設備銷售則增加 2%。