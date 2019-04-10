川普正向世界傳達訊息：我的貿易戰還沒結束

國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行正在華盛頓召開會議，這些忙於處理全球經濟放緩的決策者，現在收到了美國總統川普的最新訊息：「我的貿易戰還未結束」。

據《彭博》報導，即使美中貿易戰似乎有望步步接近協議，川普卻又開啟了另一個戰場，威脅要對歐盟的 110 億美元產品加課關稅，以報復美國所聲稱，歐盟長期以來對空中巴士的非法補貼。

歐盟成為新箭靶

美國的說法不能算毫無依據，因為 WTO 已初步認定，歐盟對空中巴士的補貼並不合法。對於這個川普長期抨擊的國際組織，川普這次格外買帳，表示會等待 WTO 在今年夏天做出裁決。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，此案已經纏訟 14 年，如今是行動的時候了，在 WTO 發表調查結果之後，美國政府準備立即回應，而最終的目標是與歐盟達成協議，終止所有對大型民用飛機的不適當補貼。

華盛頓 Cato Institute 副主任 Simon Lester 認為，這是個好的跡象，表明美國至少仍然重視遵循國際組織規則。

但不論是否因為判決有利美國，所以川普願意等待與遵守規則，整個問題的根源，仍在美國與歐盟的貿易，並將影響全球貿易的走向。

容克 (左) 與川普 (圖: AFP)

在去年 7 月歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表達，願意就降低關稅進行談判後，美歐進入了脆弱的休兵期。川普仍然威脅要對歐盟汽車課徵關稅，卻在調查結束後遲未表態，反倒在美歐準備談判前，突然把焦點轉移到歐盟對空中巴士的補助上。

仍有多國關稅問題待解

此外，歐盟並不是美國關稅唯一瞄準的目標。美中仍在進行談判，順利的話，下個月之前將有轉機。而下週，日本代表團將在華盛頓展開美日談判，在美國退出 TPP 之後，許多美國企業及農民希望見到有其他的補救方案。

日本經濟再生大臣茂木敏充是這次談判的重點人物，他不打算輕易對美國無條件投降，強調任何方案必須是互利的。

加拿大和墨西哥正繼續推動美國解除所施加的鋼鋁關稅，因為目前 3 國的立法機構，都還在準備批准新的美墨加協議，以取代 Nafta。

印度則回應美國，要對美國蘋果及其他產品加課關稅，以報復川普威脅將這個南亞國家趕出發展中國家的優惠貿易計畫。

美國前貿易談判代表、現任職亞洲協會的 Wendy Cutler 表示，現在全球關稅的情況與去年沒什麼不同，儘管川普已經與歐盟、日本及其他合作夥伴展開談判，但仍充滿著風險及不確定性。