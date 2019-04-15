〈財報〉Q1營收遜預期 高盛盤前股價跌逾0.2%

高盛 (GS-US) 今(15)日公布 2019 年第 1 季財報，營收表現不如預期，年減 13%；受此消息影響，高盛盤前股價跌逾 0.2%。

台北時間週一晚間 8 點 15 分，Investing.com 報價顯示，高盛盤前股價下跌 0.28 %，至 207.25 美元；上週五，高盛股價收漲 2.47 %，至 207.84 美元。

高盛盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛第 1 季營收 88.1 億美元，年減 13%，低於 Refinitiv 分析師預期；但淨利 22.5 億美元，每股純益 (EPS)5.71 美元，則優於預期 (4.89 美元)。

首季股票銷售和交易業務營收為 17.7 億美元，年減 24%，低於預期 (18.3 億美元)；首季固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC) 營收為 18.4 億美元，年減 11%，但優於預期(17.8 億美元)。

首季投行業務營收為 18.1 億美元，較去年同期持平，但低於預期 (18.4 億美元)；投資管理業務營收為 15.6 億美元，年減 12%，低於預期 (16.5 億美元)；投資與貸款業務營收為 18.4 億美元，年減 14%，同樣低於預期 (20 億美元)。

高盛 Q1 財報表現遜預期。(圖：翻攝自高盛財報)

公司看法

高盛執行長 David Solomon 表示，「我們對第 1 季的表現，感到滿意」，受惠於特許經營權，高盛的核心業務表現，仍屬穩健。

Solomon 指出，高盛專注於發展多元化業務的新機會，盼為全球更多客戶提供服務，在業務發展持續強化的情況下，公司將為股東帶來可觀的回報。