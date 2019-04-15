【華冠投顧】盤後分析：致振連續三天漲停板

劉彥良 分析師

美股轉強帶動下多方展開反撲，加權指數盤中再次改寫今年新高至 10897 點，上市櫃合計約 900 家企業上漲，不過中小型股整體來看還是比較弱勢，因為今天上櫃指數仍受制 5 日線反壓。

盤面上的強勢族群依舊是散熱模組和網通，包括泰碩 (3338)、奇鋐(3017)、超眾(6230)、力致(3483)、波若威(3163) 和合勤控 (3704) 等等都改寫波段新高，除了本有產業前景看俏外，最重要的是 3 月營收也繳出不錯的成績單，甚至是第一季營收也不俗，未來的季報數字自然不會差。

清明連假過後，由於指數進入高檔區，所以不我斷強調操作上就是要擇營收成長股為之，如 3 月營收月增 49%、年增 79%，且第一季營收年增 39% 的零壹 (3029)，布局後摎接拉上漲停，隔日開高獲利出場，今天盤中又再小小創波段新高。

至於上週布局的另一檔，3 月營收月增 378%、年增 80%，且第一季營收年增 75% 的致振 (3466)，股價則是連續第三天攻到漲停板。

此外早上 10 點在 Line 上也公開分享新鎖定 3 月營收月增 20%、年增 30%，且第一季營收年增 18% 的泰鼎 - KY(4927)，股價也是越墊越高，收盤直接攻上漲停。

接下來我們還是會擇財報績優股來操作，投資朋友也要懂得汰弱換強，才能跟上台股的多頭行情。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。