台股盤後─主力追捧散熱、5G族群 驚驚漲上今年新高靠攏10900點

台股加權指數今 (15) 日最高來到 10897 點，再寫今年來新高，終場以 10875.6 點作收，上漲 70.3 點，成交值 1187.65 億元則縮至 1 周來低點，法人指出，日前受到法人和主力追捧的散熱族群和 5G 題材股均續強，顯示驚驚漲的行情尚處在健康換手格局。

散熱模組相關業者今日匯集多頭人氣，泰碩、動力 - KY、超眾、力致和雙鴻均攻上漲停板，建準、奇鋐也漲逾 9%，健策漲逾半根停板，族群可說是全面啟動。

而 5G 相關的通訊廠商表現同樣相當強勢，合勤控、榮群續強攻上漲停，光纖業者波若威漲逾 7%，上銓漲逾 3.5%，並帶動聯光通、台通和光環、統新等均有 1% 以上漲勢。

從權值股來看，鴻海續強，大漲 3% 之多，和碩同樣有逾 3% 漲幅，南亞科、日月光投控、台積電、國巨、光寶科和聯發科等大型電子股漲逾 1%，為大盤提供強力的信心。

不過，日前漲多的遊戲族群則見到賣壓出籠，大宇資持續見主力拋貨，跌幅逾 5%，昱泉跌逾 4%，網龍跌 2.5%，橘子和宇峻均跌 1%。

法人指出，今日櫃買指數漲幅優於加權指數，顯示多方買盤對於中小型股的追價意願不低，目前大盤仍處在健康輪動墊高格局中，暫未見到明顯的轉折訊號。

惟須留意的是，今日有 72 檔股票停券，共占比 13.2%，使大盤易漲難跌，但美股已開始進入財報周，市場普遍預期第一季財報可能表現不佳。

假使美股重要財報結果真如先前預期悲觀，不排除大盤將隨著國際指數陷入修正階段，特別是今日過後，已無重要的停券日，可能加重修正力道，而台指期周三結算後的外資態度，需多加留意。