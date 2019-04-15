安力-KY今年5G基地台、新能源車貢獻起飛 非PC占比衝10%

金屬散熱機構件廠安力 - KY(5223) 擴大產品線，耕耘新商機，除 5G 基地台帶動其光通訊業績大增之外，今年打入日系大廠車用零組件供應鏈，第三季開始量產出貨，加上民生產品線第四季加入量產，今年非 PC 產品線占比可望逾 10%。該公司首季業績因美系客戶筆電新機種出貨效應，以 3.18 億元，年增 11.7%，在生產效率大幅提升帶動獲利率攀升之下，獲利增幅可望更勝營收。進入第二季，雖仍處於傳統淡季中，但法人預期業績將優於首季 5-10%，主要的成長動能將從第三季傳統旺季展開。



安力 - KY 去年 EPS 達 4.4 元，年增近倍，創下 5 年新高，主要除了從高競爭的手機市場轉型美系大廠筆電市場奏功之外，自動化生產的學習曲線完成，拉高獲利率亦是功臣。其中來自美系大廠筆電訂單穩定，去年底推出之新機種目前交貨中，今年貢獻業績可望續增。



除 PC 業務之外，該公司致力開發 5G、車用與民生產品線，其中，斬獲最高的是今年 5G 基地台所需的光收發模組零件，切入美商祥茂光店 (AOI) 旗下的寧波環球供應鏈，今年訂單逾 5 千萬元，較去年 1 千萬元大增；車用零組件方面，在新能源車市場也有斬獲，近期傳出取得日系大廠日電全新的訂單，將在第三季開始出貨，拉升非 PC 業務的業績動能。



據悉，該公司在新能源車市場方面，主攻中控面板機構件、散熱燈座與電源管理系統，而家用民生產品線則切入 LED 散熱燈座與監控系統機構件，後者預計在第四季開始量產貢獻。

