國際中橡、太極、南電、拓凱、安力

國際中橡 (2104)：煤焦油報價維持高檔支撐碳煙 N220 每噸報價維持 7500 元人民幣高檔，電池廠能元科技營運成長帶動下，去年營收 244.3 億元，年增率 21.34%，創下新高水位，全年每股盈餘約 4.14 元。股價跳空站上半年線，創下波段新高 42.1 元，漲幅逾 5%。

太極 (4934)：太陽能產業觸底回溫，太陽能電池售價回升。太極擬將大陸昆山、台灣中壢遷移至越南廠，中壢、昆山、蘇州等閒置廠房土地進行資產活化。股價連日出現攻勢，今日早盤股價一路攻高，創下今年新高 5.78 元，惟遭逢大量壓力區間而拉回。



南電 (8046)：受惠 ABF 產業需求回升，雖面臨第一季淡季，全年看好 5G 及 SIP 等高值化產品效益顯現，營運可望大幅改善。股價與均線趨向糾結，股價力守季線。今日早盤一路拉升，創下今年波段新高 36.3 元，漲幅逾 3%。



拓凱 (4536)：航太方面受惠國機國造政策，去年 10 月簽訂新式高教機第三階段釋商合約，且去年投入 E-bike 碳纖維車市，新款車型拉抬車架、輪框的出貨量，加上安全帽新客戶訂單，穩健營收將延續至今年。股價突破一字盤格局後，展開多頭走勢，今日股價創下波段新高 124.5 元，漲幅逾 4%。



安力 - KY(5223)：光通訊客戶訂單大幅躍升，預估貢獻業績規模將從去年的 1 千萬提升到 5 千萬，增加 4 倍，成為今年該公司營運成長新動能。今日早盤股價創下波段新高 52.5 元，隨即來回至大量支撐區。