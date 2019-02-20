安力-KY去年獲利逾倍增 EPS近4.5元 股利估維持去年2元規模

金屬散熱機構件廠安力 - KY(5223) 去年營運展現高成長力道，法人預估獲利逾倍成長，EPS 近 4.5 元。展望今年，在美中貿易戰陰霾之下力拼雙位數成長，包括美系大客戶產品穩定攀升，光通訊等非 IT 業務挹注，成長火力集中下半年。不過，雖去年獲利高成長，但因應貿易戰變局以及業務、產能發展需求，據悉該公司股利政策將維持較高的現金部位，發放的規模預計與去年的 2 元相當，初估股息殖利率仍逾 4%。



安力 - KY 去年因營運調整效益顯現，毛利率、營益率顯著攀升，使得全年營業額 15.3 億元，雖僅較前一年成長 9.17%，但獲利近倍成長。前三季 EPS 3.14 元，法人預估第四季 EPS 有 1 元以上的水準，上探 1.3 元，帶動全年度的獲利逼近 4.5 元，創下六年來新高。



該公司元月營收達 1.4 億元，月增 4.66%，年增率 16%，優於預期，2 月因農曆春節工作天數減少之下，業績估維持同期表現，3 月回升，首季業績目標是優於同期的 2.84 億元。



今年面臨貿易戰變數，雖目前其產品線尚未列入貿易戰清單中，但公司密切觀察，對於景氣狀況也保守看待。預估今年來自美系大客戶的業績比例將維持去年的 50-55%，新的動能挹注成長的部分包括 5G 之下的光通訊業務，將從去年的 1 千萬元營收貢獻躍升到 5 千萬元左右，而重拾與散熱模組大廠奇鋐 (3017)、古河的合作，今年貢獻之業績顯著成長。