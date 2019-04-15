京東大改革 避倒閉危機

近期負面新聞不斷的京東，4 月 15 日其董事局主席兼 CEO 的劉強東發出一封對內部員工的公開信指出，京東絕對不會取消配送員的五險一金福利，且取消配送員底薪，提高收件獎金加成，是為了讓京東物流生存下去。

圖: 東方財富網, 京東股價周線圖

劉強東指出，過去京東為配送員繳納的五險一金 + 商業保險的總額比市面上主流的四、五家民營快遞公司加起來的總和還要多。

京東平均為每一個配送員的繳納金額是其他民營物流公司配送員的 3～6 倍。此外，公司的探親補貼、大額補貼、醫藥費等福利每年都要花掉數億人民幣。

而京東物流 2018 年全年虧損超過人民幣 23 億元，已經連續虧損 12 年，這還不包括內部結算盈餘（京東零售的內部訂單）。換句話說，若扣除內部結算，京東物流去年虧損總額超過人民幣 28 億元。

因此，劉強東表示今、明兩年對京東來說是相當困難的兩年，由於京東已經虧損十幾年，再依照 2018 年虧損的幅度，京東物流過去募集到的資金只能再撐兩年。

為了解決這項難題，京東只能選擇增加收件單量、增加公司外在收入，或者將內部成本包含五險一金和福利待遇降低到和市場上其他快遞公司一樣的水準。

此外，京東一位高級副總裁表示，這一波的組織和人事調整還繼續進行，不過一定會在 4 月底完成。目前裁撤的第一波是高階主管，馬上就是總監，再接下來就是一般員工。

