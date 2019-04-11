不受出貨表現影響 Gartner上調蘋果Q1 PC市佔率至6.8%

據研究機構 Gartner 估計，蘋果 (APPL-US)3 月 PC 出貨量為 398 萬，較去年同期的 408 萬相比明顯下滑，年減 2.45%，但儘管出貨表現不佳，其市佔率仍呈小幅成長，分析師將蘋果市佔上調 2 個百分點至 6.8%。IDC 也估計該公司 3 月 PC 出貨量為 406 萬，並將其市佔率提升至 6.9%，較去年同期提升 0.1%。

兩家研調機構一致將蘋果列於全球 PC 供應商第四名，然而其對於 PC 產業龍頭卻持不同看法，IDC 將惠普 (HPQ-US)、聯想 (0992-HK) 和戴爾排名為前三名，Gartner 則將聯想排名第一，領先惠普及戴爾。

相關數據顯示，Gartner 和 IDC 並不看好整體 PC 產業的前景，且認為 PC 市場將會走向萎縮。IDC 預測，2019 年第一季全球 PC 出貨量將下滑 3% 至 5848 萬，Gartner 則估計會下跌 4.6% 至 5852 萬，兩者估計值相當接近。

Gartner 分析師 Mikako Kitagawa 表示，當消費者市場的需求依舊疲軟，市場上過多產品選擇反而會阻礙需求成長。然而，儘管入門中央處理器 (CPU) 有供應短缺問題，Chromebook 筆電系列與去年第一季相比仍有雙位數成長。

針對 CPU 供應短缺，尤其是英特爾 (Intel)，IDC 認為，如此情況迫使許多 PC 製造商必須改採用 AMD 晶片。

另外，IDC 表示，雖然近期 MacBook 出貨量已略為抬升，仍未能達到更佳的水平，其中可能和產品硬體問題有關。