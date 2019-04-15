日大型辦公室租賃業者TKP 買下Regus使用授權

日本大型租賃辦公室業者 TKP(3479-JP)，今 (15) 日表示，將買下瑞士大型共享辦公室業者「IWG」旗下日本「雷格斯」(Regus) 系列辦公室出租業務；TKP 將向銀行貸款，完成這筆交易，預計今年 5 月買下 IWG 的日本法人，並簽下 Regus 在日本的使用授權。

(圖: Investing.com)

TKP 買下 IWG 在日本的事業之後，不僅會成立新的共享辦公室，也將對位在日本全國約 250 個據點的一部分進行改裝。其合作夥伴的大塚家具 (8186-JP) 在關閉或縮小其店面空間後，有部分也將交給 TKP 來作使用。

IWG 的總裁 Mark Dixo 表示，「此項交易為 IWG 的股東們，將具有吸引力的資產評估兌現，並重新確認了我們在 IWG 全球網絡當中重視合夥關係，這項資本有效增長戰略」。

IWG 透過這筆交易將取得約 3.2 億英鎊的現金，而 Mark Dixo 也將掛名 TKP 的非執行董事。

總部設在瑞士的 IWG，在 1989 年創立於比利時布魯塞爾。目前在全球逾 110 個國家，擁有約 3300 個營業據點，員工人數共有約 10000 人。

該集團在 1998 年首度進軍日本，在日本當地擁有約 130 個據點。除了主力的 Regus 之外，另外還有提供高價格帶的「Spaces」租賃辦公室服務。

目前全球和 Regus 類似的業者，還有由軟銀集團 (9984-JP) 所出資的「WeWork」共享辦公室服務。也由於這塊市場的競爭愈來愈激烈，IWG 評估在日本市場單槍匹馬缺乏勝算，才會把在日本的事業賣給 TKP，將公司的獲利模式轉換為收取權利金的方式。