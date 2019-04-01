紐西蘭總理訪中溝通華為議題 李克強：盼營造「非歧視」投資環境

紐西蘭總理 Jacinda Ardern 今 (1) 日訪問中國，並透露，希望和中方就華為 5G 設備議題，進行溝通；中國國務院總理李克強在於 Ardern 會談後表示，盼兩國共同為雙方企業，營造公平、公正、非歧視的投資環境。

2018 年 11 月，紐西蘭情報機構以「國安風險」為由，拒絕華為參與紐國 5G 設備投標，導致雙方關係緊張；本次 Ardern 訪中，也引發「破冰」聯想。

李克強指出，中國和紐西蘭秉持相互尊重、平等相待精神，不斷增進政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，尋找雙方利益的最大公約數，這不僅符合兩國人民的根本利益，也有利於亞太地區的和平、穩定與繁榮。

李克強說，中國願意就「一帶一路」，與紐西蘭發展戰略對接，推動兩國經貿合作發展，做大合作蛋糕，要為雙方企業相互投資，營造公平、公正、透明、便利、非歧視的環境。

李克強稱，應加快中、紐雙邊自貿協定升級談判，推動兩國經貿合作升級，深化農牧業、財政、金融、稅務、基礎設施建設等領域合作，擴大旅遊和人文交流。

Ardern 強調，紐西蘭非常重視與中國的關係，不會歧視任何國家的任何企業，歡迎中國企業赴紐西蘭投資；紐西蘭有獨立自主的外交傳統，在重大問題上，會獨立做出符合自身利益的決定。