中國為了華為5G設備警告日方 日本政府這麼回應

由於日本將在 2019 年 4 月，對行動電話業者們展開 5G 頻譜的分配作業。中國商務部在週四 (28 日) 先發制人，要求日方能夠公平對待中國的行動通訊設備廠商。

中國商務部發言人高峰在 28 日的記者會上表示，日本政府將中國通訊設備廠商華為及中興通訊排除在外，此舉損害這兩家公司在日本的業績。高峰對日方作出警告，表示此舉「勢必動搖兩國間互信和企業合作的信心，損害兩國關係改善發展的情勢」。表現出不希望在支持自由貿易的日本及其他國家當中，看到保護主義抬頭的姿態。

日本將在 4 月展開 5G 頻譜的分配作業 (圖：AFP)

日本官房長官菅義偉在週五 (29 日) 上午的記者會上，也針對中國商務部要求日方在 5G 行動通訊系統的建置方面，能夠公平對待中國廠商一事作出回應。他表示，這是在 5G 開設指南上「提醒在設備取得時要考慮到風險，並非要求排除特定的國家與企業」。

日本政府提醒有意提供 5G 服務的業者們，要留意日本政府在 2018 年 12 月所作出的政府採購指南。而外界的一般解讀，則是認為華為及中興通訊已事實上被排除在日本政府的採購指南之外。

菅義偉補充說，「雖然在具體的設備取得，將交由業者自行判斷；但是為了提升網路資安，期盼能採取更加積極的做法」。