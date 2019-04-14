〈台股風向球〉三大變數干擾 本周多空拉鋸恐更激烈

台股上周五靠最後一盤買盤拉抬，守住 10800 點關卡，當日還是靠外資買盤支撐，反觀投信、自營商甚至八大行庫全數站在賣方，但是，靠外資還可以撐多久，法人指出，隨著上周五美股費半指數強彈，本周「煙火秀」仍有望見到，然而，上半周有台指期結算和台積電法說會將登場，屆時外資買單能否持續？而美國對貿易戰的最新態度為何？都將決定接下來台股能否站上 11000 點的重要因素。

事實上，隨著中小股陸續輪動，多頭目前已無太多可用之兵，變成要拉權值股來撐人氣，當市場上多數法人出的建議是「短線漲幅過大」、「乖離過大」、「追價和續航力道恐怕轉弱」等看法，就別忽略這些想法，因為，行情等於資金再加上心理面。

從籌碼面來看，外資過去一周買超台股近 80 億元，是台股最積極擁護者，反觀投信已連四賣、自營商也連二賣，八大行庫一周來也僅買超 6.19 億元。

外資一周來買賣超的個股，其實有利台股後市，賣超股除部分大型金融股，集中在反向 ETF 和債券型 ETF；而前 10 大買超標的多半為大型電子權值股，如緯創買超 5.8 萬張、鴻海買超逾 5.2 萬張，群創近 3 萬張，台積電 2.2 萬張，甚至也加碼元大台灣 50 近 3 萬張。

從技術面觀察，法人說明，若本周指數穩在 10800 點附近，有利年線仰角增加，並逐漸成為下檔有力支撐。

但要留意的是，周三有台指期結算、周四有台積電法說會，搭配融券最後回補日，而美股又將進入超級財報周，多空恐拉鋸得更激烈，隨時須留心關鍵轉折，尤其是川普態度。

儘管美中貿易談判持續朝正向發展，然而，美國總統川普再揚言要對歐盟加徵關稅，甚至傳出準備對日本出手，對金融市場又投入不確定性，所幸，在美國聯準會大鴿派的態度中，國際股市要轉空也有一定難度，畢竟資金行情還是很熱。