〈報稅看這裡〉外匯交易所得別忘了申報 以免補稅受罰！

即將進入 5 月報稅季，很多民眾會漏報所得，但有些是屬於「不是不報，只是不知道要申報」的所得，「匯兌收益」就是屬於容易被漏報的一種，要小心別漏報以免補稅受罰。此外，若有匯損則可以申報扣抵。

一般來說，民眾在銀行開立外幣帳戶，會產生兩種收益來源：一是儲蓄本身的利息，另一則是存取時間不同所產生的匯兌收益。

不管是外幣存款的利息所得，或是靠著買賣外幣的匯兌收益，都是屬於發生在台灣境內的所得，不屬於海外所得，依然要核實申報個人綜合所得稅，以免被連補帶罰。

以往到了報稅季節，民眾都會收到銀行寄送的利息所得扣繳憑單，其中就包含了外匯存款的利息，基本上金融機構的存款、公債、公司債、金融債券及儲蓄性質信託資金收益等，都適用投資特別扣除額的規定，但是外幣存款有利息收入，如果該年度利息收入總額超過 27 萬元，就需要申報繳稅了。

外幣存款產生的利息所得，投資人可以依銀行開立的扣繳憑單申報利息，但外匯交易所產生的「財產交易所得」，由於不是所得稅法規定的應扣繳得所得，銀行不會主動開立扣繳憑單，因此，投資人容易誤會此類所得不需申報，導致漏報所得，遭補稅處罰。

舉例來說，當匯率為 1 美元兌新台幣 29 元時，小亨大筆買進 10 萬美金（290 萬新台幣），等到新台幣貶值到 31 元兌 1 美元時，又換回新台幣共 310 萬元，這一來一回的匯兌收益為 20 萬元，就要列入當年度的所得總額，屬於「財產交易所得」需如實申報。

反之，如果發生匯兌損失，可就當年度財產交易損失申報扣抵。

財產交易損失舉證有兩種，1. 金融機構所開立的財產交易損失證明留存。2. 自行舉證：檢附原始買及賣交易憑證、資金證明等文件附於申報書，國稅局核定後會開立財產交易損失證明。

雖然在實務上，應該很少人會賣美金、換回台幣。不過，北區國稅局提醒，若真的發生匯兌損失時，可在報稅時以財產交易損失來與財產交易所得相互扣抵。倘若當年度無財產交易所得可扣除或是扣除不足，也可以在未來的三個年度的財產交易所得扣除。

民眾如有漏報匯兌利得，在未經檢舉或查獲前，應盡早向國稅局自動補報並補繳稅款，以免遭查獲需補稅外，還要面臨其他處罰。