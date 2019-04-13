美股盤後 — 美股歡慶！銀行股報捷 標普突破關鍵2900點

財報季開局強勁、銀行股告捷，加上迪斯尼大漲等利多影響，週五 (12 日) 華爾街歡慶，買氣出籠，四大指數同步走高，標普 500 指數突破關鍵 2900 點水平。

週五 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上揚 19.09 點，或 0.66%，收 2907.41 點。

那斯達克指數上揚 36.81 點，或 0.46%，收 7984.16 點。

美股道瓊指數上揚 269.25 點，或 1.03%，收 26412.30 點。

費城半導體指數上揚 21.05 點，或 1.43%，收 1497.12 點。

標普板塊示意圖。(圖：Finviz)

標普 500 指數中，11 個板塊僅 1 個板塊收跌；醫療保健延續昨日下行趨勢，今日跌幅近 1%；金融板塊領漲，漲幅達 1.93%、其次為材料 (1.31%) 與工業 (1.28%) 板塊。

週五盤前摩根大通 (JPM-US) 公布財報，獲利創紀錄，帶動其股價大漲 4.69%，引領銀行股集體上揚，摩根士丹利 (MS-US) 上揚 4.22%；花旗 (C-US) 上揚 2.29%。

富國銀行 (WFC-US) 財報亦優於預期，但因淨利營收願景不溫不火而收跌 2.64 %。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 重挫 4.49%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.040%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.055%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.09%；臉書 (FB-US) 上揚 0.90%。

半導體類股方面。美光 (MU-US) 下跌 0.64%；Intel (INTC-US) 上揚 1.11%；AMD (AMD-US) 上揚 0.22%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.80%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.64%。

台股 ADR 亦漲跌互見。以聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 0.88%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 1.06%。

企業消息方面

迪士尼加入影音串流戰場，新推的 Disney+ 影音服務將於 11 月 12 日正式上線，價格低於 Netflix，此消息激勵迪士尼 (DIS-US) 週五股價 11.54%，卻拖累 Netflix 走低。

迪士尼加入影音串流戰場，推出 Disney+ 影音服務。(圖：AFP)

綠光資本 (Greenlight Capital) 創辦人安宏 (David Einhorn) 質疑特斯拉的安全、降價策略和過度樂觀的汽車需求預測，因此看空特斯拉 (TSLA-US)，拖累其股價下滑. 0.27%。

美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 週五收跌 4.94%。該公司宣布以 330 億美元的現金與股票併購阿納達科石油公司 (Anadarko)，預計將在今年下半年完成交割。

華爾街分析

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

投資者擔心全球可能出現經濟放緩，特別是中國，然而，中國 3 月出口年增年增 14.2% 優於預期，緩解市場對全球第二大經濟體的擔憂。

美銀 Wealth Management 區域投資總監 Jeff Kravetz 表示：「我們這裡有雙大利多，中國貿易數據優於預期，最新財報季開局強勁，推動市場走高並提振投資者信心。」

瑞銀週五 (12 日) 報告指出，美國經濟正在放緩，但目前還在進入經濟衰退期中，隨著新的財報季來臨，交易商正密切關注股市。

投顧公司 Raymond James 固定資產市場主管 Kevin Giddis 表示，過去幾天的防禦性銳減，公債買氣似乎已經消失，這有利於股市。

第一季財報季可能決定股市多久回到歷史高位，市場人士表示，週五標準普爾 500 指數突破關鍵阻力位 2900 點，有望即將觸及去年 9 月 21 日的 2940 歷史高點，下一個心理關口是 2940 點。