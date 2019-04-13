鴻海 7 月開始組裝「印度製造」iPhone X 

繼先前緯創宣布擴大產線在印度生產 iPhone 7 後，鴻海的印度組裝產線將從 7 月開始啟動，在當地生產 iPhone X (系列)。

印度《經濟時報》週五 (12 日) 引述消息人士稱：「鴻海將從 7 月開始從清奈廠商業化生產 iPhone X (系列)。鴻海計劃是逐步提高生產能力，並在未來逐步開始生產更多型號的 iPhone。」

本月初，外媒引述消息人士稱，鴻海初期將為蘋果投資約 3 億美元，將測試生產 iPhone X 系列，並隨產能擴張加碼投資。

增加高階機型產量的目標將取決於許多因素，包括當地生產的有利激勵機制是否延續到下一屆政府。

根據印度行動電話和電子協會的數據，2018 年在印度組裝的手機數量約為 2.9 億部，而 2014 年為 5800 萬部。

緯創擴大產線，在印度生產 iPhone 7。(圖：AFP)

印度正在吸引全球科技公司前往設廠，因為印度不但具製造業基地潛力，還是具龐大消費者的新興市場。在印度生產高階 iPhone 將有助於降低售價，協助蘋果避免在從中國進口印度增加的 20% 的關稅，也能幫助蘋果產品降低售價，打入印度市場。

蘋果正試圖拉抬印度銷售業績，蘋果迄今已生產出三款供印度銷售的機型：iPhone SE、iPhone 6S 和 iPhone 7。

早前印度政府批准了緯創 509.1 億盧比 (約 224 億台幣) 的投資申請，印度新廠落成後，緯創將擴大產線，在印度生產 iPhone 7。

然而，目前尚不清楚緯創是否之後會生產 iPhone X 或其他新的蘋果高階手機型號。