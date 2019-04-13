美股盤中─迪士尼與摩根大通股價上漲 道瓊大漲逾290點

美國股市週五中場大幅上漲，道瓊一度上漲逾 290 點。系列企業消息提供了利多，包括銀行業獲利強勁，及迪士尼推出新的串流服務。

台北時間 23:57

道瓊工業平均指數上漲 208.35 點或 0.80% 至 26351.40。

Nasdaq 指數上漲 20.07 點或 0.25% 至 7967.43。

S&P 500 指數上漲 13.40 點或 0.46% 至 2901.72。

摩根大通銀行週五公布財報優於預期。該銀行說，利率上升推升了獲利，另債券交易收入亦增加。該股價上漲 3.3%。

分析師說，摩根大通第一季獲利高於預期，對銀行股屬利多。

在消費者貸款業務支撑下，富國銀行公布財報亦優於預期。但因該銀行財務長發布利息收入的溫和展望，其股價削減漲幅。

本財報季正式展開，預期企業獲利不佳。FactSet 機構企業第一季獲利下降 4.2%。

迪士尼股價大漲逾 10%，該公司推出一項串流服務，價格低於 Netflix。Netflix 股價下跌 2.9%。

能源業的大額併購案，亦推升了週五的股市。道瓊成份股 Chevron 宣布以 330 億美元的現金與股票，併購 Anadarko 石油公司，較 Anadarko 股票週四收盤溢價 37%。Anadarko 股價狂漲 32%，Chevron 則下跌 5%。

週五股市上漲，S&P 500 可望連續第三週週線收高。

除了週五的企業消息外，投資人亦持續消化聯準會 (Fed) 公布的 3 月會議記錄及中美貿易談判的進展。