不怕惹怒川普？埃克森美孚逆勢向中國展開業務 滿足LNG需求

在你來我往的中美貿易戰中，當大多數美國企業公司另尋他途以避免關稅的威脅時，全球最大的石油和天然氣上市公司卻逆勢轉向北京展開業務。

埃克森美孚公司 (Exxon Mobil Corp) (XOM-US) 正在大幅押注中國飆升的液化天然氣 (LNG) 需求，將該公司全球數十億美元的生產計畫與其首個大陸儲存和分銷管道聯繫起來。

埃克森美孚內部人士簡要說明了該公司的計畫，其天然氣戰略正依兩條軌道發展：在巴布亞紐幾內亞和莫三比克等地擴大極低溫天然氣產量，並透過在中國開設埃克森美孚的第一個進口和儲存中心創造對中國供應的需求。

這位不願透露姓名的人士指出，兩者的組合「可保證未來數十年內為我們生產的 LNG 提供穩定的出口。」他也表示，該公司今年的首要政策目標之一就是建立其中國客戶名單。

他說，「由於中國政府積極改用天然氣以及由於包括石化在內的產業需求快速成長，中國的天然氣需求成長非常快，進口量每年飆升超過 10%。」

經過多年的努力，這項戰略帶來了額外的好處：幫助埃克森美孚避開全球貿易戰。根據川普政府與北京之間貿易戰的內容，埃克森美孚在巴布亞紐幾內亞和莫三比克的大規模 LNG 項目不會招致中國對美國天然氣加徵 10% 的關稅。

追蹤 LNG 銷售的 LNG 氣罐車經紀公司 Poten & Partners 的商業情報主管 Jason Feer 表示，這樣的交易「表明中國願意讓外國投資者投資於過去被視為具有戰略商品的事物。」

儘管與美國的貿易糾紛，埃克森美孚仍是爭取中國業務排名前幾名的美國企業之一，但並不止只有它。美國和歐洲的汽車製造商正在開設或擴建中國當地工廠，以避免高昂的關稅和運輸成本。特斯拉 (TSLA-US) 本月取得上海一塊土地用以建設汽車和電池製造綜合體工廠。

埃克森美孚的亞洲和非洲 LNG 將比面臨關稅和運輸成本的美國競爭對手產品具有成本優勢，而中國對該項目的支持則是對川普政府指責中國封閉市場說法的明顯反駁。

在全球成長最快的 LNG 市場擴大生產和設立進口設施的決定，是埃克森美孚 CEO Darren Woods 跨出的第一步，將該公司從過去 7 年獲利平平、股價不振的狀況中大幅拉升。

埃克森美孚 CEO Darren Woods 與李克強在中國國營媒體上對談 （圖: AFP）

經過在廣東設立 LNG 接收設備和一個大型化工項目的計畫獲得批准後，Woods 在 9 月出現在中國國營媒體上，與中國總理李克強討論相關問題。自去年成為 CEO 以來，Woods 開始推動埃克森美孚承擔更大的風險，包括操作能源交易業務。

他押注 LNG 是成功的關鍵。北京諮詢公司 SIA Energy 估計，明年中國將成為全球最大天然氣進口國，預計到 2020 年，中國的 LNG 進口量將較去年的 3810 萬噸成長 70%。

埃克森美孚尚未在進口設備公開指定其合作夥伴。中國國營電力公司廣東粵電集團在其網站上表示將加入該項目。英國石油 (BP Plc) 是目前唯一一家擁有中國 LNG 終端股份的外國石油巨頭。