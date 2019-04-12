UNIQLO母公司下調年度獲利展望

優衣庫 Uniqlo 為了出清因暖冬在日本滯銷的冬裝，推出大打折活動，導致銷售業績表現疲軟，優衣庫母公司迅銷 (Fast Retailing) 已公布將全年獲利展望下調 3.7%，這是三年來首次調降。

目前優衣庫整打算在物流和供應鏈上進行改造，以解決因暖冬而出現的大量庫存商品。迅銷表示，他們將運用目前自動化倉庫和機器學習等技術來改善營運供應鏈，以應對消費者需求和不可預測的天氣。

截至 8 月為止，公司目前營業利潤為 2600 億日圓，低於先前 1 月預測的 2700 億日圓。該公司表示，由於升級倉庫成本也受到打擊。

不過優衣庫身為亞洲最大零售業，尤其在中國的銷售表現強勁，可望實現 1650 億日圓的境利潤，

但由於優衣庫在亞洲，特別是在中國的銷售強勁，它仍有望實現 1650 億日圓的淨利，將會持續在第三年創下紀錄。

(圖: AFP)

優衣庫目前線上銷售額，日本占 9.9%，中國的 20%。 迅銷的創始人兼首席執行官柳井正表示，他希望在未來幾年內將這一比例提高到 30%。

去年，迅銷將其位於東京的旗艦倉庫改為 24 小時運營，並有 90% 員工用機器人取代。該集團旗下還有 Theory，J Brand 和 Comptoir des Cotonniers 等品牌。

優衣庫計劃在未來幾年內斥資 9 億美元，將其在全球的倉庫升級成自動化倉儲物流，以解決勞動力短缺，倉儲成本和交付滯後等問題。

自動化倉庫越來越受到零售商的青睞，世界第三大休閒時尚衣服品牌，僅次於 Zara 和 H&M，在去年和 Google 合作推出用於分析產品趨勢和預測消費者需求的機器學習和圖像識別技術。

即使報告中第二財季度業績比預期好，比同期增長 19% 至 680 億日圓，不過迅銷仍決定調降財測。