日媒：美日韓聯盟收購不順 東芝記憶體9月IPO傳生變

據外電報導，自東芝 (6502-JP) 獨立出來的東芝記憶體 (Toshiba Memory Corporation，TMC)，原定於 2019 年 9 月在東京證券交易所首次公開募股 (IPO) 的計畫，在目前出現了變數。除此之外，還傳出未來公司名稱將不會延用「東芝」這個名字。

日本的時事通信社 (Jiji Press, Ltd.) 在 20 日一早的報導中指出，由於收購該公司的美日韓聯盟在內部調整上並不順利，原定 2019 年 9 月進行的 IPO 將會延後。

相關消息人士透露，東芝記憶體原本預定在 3 月中旬公布 IPO 的詳細內容，但由於美日韓聯盟內部，有人認為應該讓股票早日上市以取得設備投資的資金，藉以趕上國外競爭對手；也有人認為近來記憶體市場並不景氣，不該選在這個時間點上市，聯盟成員間在看法上出現分歧。

也因為如此，美日韓聯盟放棄在 9 月進行 IPO，而有關 IPO 的詳細內容，則可能延後到 4 月之後才會發表。但是在 2019 年內的股票上市計畫仍維持不變。

東芝於 2018 年 6 月，以約 2 兆日圓將半導體子公司「東芝記憶體」出售給美國私募投資基金「Bain Capital」所主導的美日韓聯盟。該聯盟除了 Bain Capital 之外，還有出資逾 4 成的東芝、韓國半導體大廠 SK 海力士 (000660-KR)，以及 HOYA(7741-JP)。

由於東芝持有逾 4 成股份，加上 HOYA 的入股，使得日方擁有 50.1% 的過半股份確保了決議權。