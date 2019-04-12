S&P 500企業獲利 三年來首度下降 獲利衰退的風險因而上升

由於預期 S&P 500 企業第一季獲利將下降，為近三年來首度下降，投資人應做好企業獲利落入衰退的心理準備。

雖然有分析師說，投資人的預估偏低，且總體展望回穩，顯示股市近來的漲勢可望持續創新高點。但另有分析師則擔憂，總體經濟的不確定性，及年底前獲利展望的風險，股市恐尚未完全反應。

有分析師說，根據最初公布的企業財報，企業獲利於 1 月似乎已經觸底。亦有分析師說，大多分析師對今年的企業獲利預估，仍然下降，現在期望獲利復甦恐嫌太早。

同時，第一季的獲利展望持續偏向負面。週三，第二季的企業獲利展望亦首度小幅轉為負面。

FactSet 研究機構分析師巴特斯 (John Butters) 說，至 4 月 5 日為止，有多過尋常的企業調降了獲利預估，促使分析師亦擴大調降他們的預估數據。他說已發布獲利預估的 S&P 500 企業中，有 74% 都降低了獲利預估，高於五年平均的 70%。第一季，分析師平均調降獲利預估達 7.3%，而五年平均調降幅度僅 3.2%。

調降企業獲利預估的分析師所提到的經濟壓力包括，中美貿易爭議持續，美國與歐洲之間有出現新貿易戰的威脅，天氣情況不利，政府關門，原物料價格上漲，美元走強及全球成長減緩。