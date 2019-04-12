美股盤後 — 市場靜待財報季開跑 美股交易量銳減 台股 ADR 全軍覆沒

由於華爾街靜待財報季開跑，週四 (11 日) 美國四大指數變動不大，近乎持平，交易量更是自去年 12 月 24 日以來最低。

週四 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 14.11 點，或 0.05%，收 26143.05 點。

那斯達克指數下跌 16.89 點，或 0.21%，收 7947.36 點。

標普 500 指數上揚 0.11 點，或 0%，收 2888.32 點。

費城半導體指數下跌 1.09 點，或 0.07%，收 1476.07 點。

標普 500 指數中，11 個板塊有 7 個板塊收漲。工業板塊領漲，漲幅達 0.88%、其次為金融 (0.56%) 與公用事業 (0.55%) 板塊；醫療保健領跌，跌幅高達 1.21%。

標普 500 指數板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.02%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.18%；臉書 (FB-US) 下跌 0.17%。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週四 (11 日) 預期，蘋果 2019 年 iPhone 銷量將出現兩位數下滑。

半導體類股方面。美光 (MU-US) 上揚 0.26%；Intel (INTC-US) 上揚 0.090%；AMD (AMD-US) 下滑 0.14%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.29%；德州儀器 (TXN-US) 下滑 0.035%。

在富國銀行和摩根大通本週五 (12 日) 公布最新財報前，銀行股多上漲。摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.82%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.79%；花旗 (C-US) 上揚 0.60%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.10%。

台股 ADR 全軍覆沒，聯電 ADR (UMC-US) 跌幅最大 (2.02%)。日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.09%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 0.79%；台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.43 %。

企業消息方面

儘管工業股走勢上漲，波音 (BA-US) 仍然陷入 737 Max 危機之中，已連續四個交易日下跌。

特斯拉 (TSLA-US) 電動汽車需求的擔憂再度浮上檯面，拖累其週四股價下滑 2.77%。外媒報導，特斯拉與長期策略夥伴 Panasonic 已凍結內華達州超級工廠 (Gigafactory) 45 億美元的擴建支出，轉向升級現有產線與提高產量。

華爾街分析

由於美中貿易談判取得進展，標普指數週四 (11 日) 微幅上漲。據外媒報導，中國同意開放外企試辦雲端業務，滿足美方開放市場的要求。此前美財政部長梅努欽稱，美中將設立「執法單位」履約。

BMO Wealth Management 投資長 Mike Stritch ：「市場還沒有完全接受已經發生的反彈，隨著財報季即將來臨，我們拭目以待，看看今年剩餘時間的財測將會是如何？這將是關鍵主題。」

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

Sevens Report 報告指出：「總之，這個財報季對這個市場來說可謂成敗在此一舉，因為要想看到標普 500 指數繼續攀高，並測試先前歷史高點，我們勢必需要看到企業恢復獲利增長。」