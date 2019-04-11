美國聯準會宣布暫不升息，且九月停止縮表；四月初印度宣布二度降息、紐西蘭也說貨幣政策不再中立，可能偏向降息，使得市場資金傾向寬鬆。美中歐股市今年來表現亮眼，台股資金多，指數已上漲逾 1500 點，各族群此起彼落，除了強勁復甦的 IC 設計、PCB 產業外，選擇每年有固定且不錯配息公司也是高檔進可攻、退可守的操作模式。

【文／方亞申】

回顧今年以來國際政經事件，美中貿易大戰是焦點軸心所在。隨著兩國近十次談判，越來越傾向較和平落幕；國際股市尤其是美、中更是一路上漲，至四月九日止，美國四大指數中已有費半指數超越去年高點、創歷史新高，Nasdaq 距離歷史高點八一三三點約兩百點或二．七五％；標普指數距離歷史高點二九四○點約二．一％；先前受波音事件影響漲幅落後的道瓊，距離歷史高點二六九五一點也只有二．九五％。累計道瓊、標普、Nasdaq 及費半今年以來各上漲十二．一％、十四．八％、十九．二％以及二六．九％，的確是牛氣沖天。

其中股價率先創歷史新高的，包括瑜伽服飾為主的 Lululemon，FAMMG 的微軟，通訊相關的博通、思科、AMD、Marvel，信用卡的 Visa、Mastercard，伺服器相關的 Dell、VMware，以及穿戴式產品 Garmin；民生消費則有麥當勞、星巴克、Costco 創新高。當然這次科技股相對較強，尤其是半導體指數，包括英特爾、賽靈思、NXPI 姿態都很高，設備股應材也被拉起來。

大型股可望再展吸金威力

激勵三月中旬以來的一波上漲，主要就是美國聯準會聲明，包含暫不升息，且表示要在九月停止縮表，帶動市場對資金面的信心度加強，使得市場資金可望寬鬆。另外，降息風潮似乎又吹起，印度出現今年第二次降息、紐西蘭也可望跟進，特別是國際貨幣基金會二次調降今年全球經濟成長率，各國為了避免再度出現大幅衰退，連近兩年一直升息的美國聯準會都無法避免釋出超級鴿派言論，經濟陷入停頓的歐洲央行也說要持續寬鬆貨幣，日本一樣維持寬鬆策。去年此時大家都怕進入升息循環，如今卻剛好相反。

據統計，現階段全球負利率債券共計達十．二兆美元，較今年初六兆美元成長七成，都顯示全球資金過剩，熱錢頗多，前波全球負利率債券的歷史新高水位十二兆美元，顯見資金又開始氾濫，對於國際大型股ＥＴＦ有利，可望捲土重來。

當然，四月中旬登場的第一季企業財報可能是考驗股市多頭所在，尤其這次法人預估獲利將衰退約二～三．五％左右，是近幾年來首見，資金行情能否衝破這關仍待觀察。但只要美股四大指數未跌破月線都屬強勢。

中國股市挾著去年累計跌幅居全球之冠的低基期威力，國家隊努力低檔買進，在美中談判好轉，以及將被ＭＳＣＩ調升權重目標達二○％，今年漲幅上證指數高達二七％、深圳更達三八％，稱冠全球。股王以及占權值比重很高的茅台及招商銀行股價創歷史新高，中國平安保險則逼近歷史高點。指數距離歷史高峰一半不到，茅台等權值股率先創高，顯然就是國際充沛的資金湧向權值股的表徵。

政策作多匯回資金可買股

現階段來看，若以漲幅十五％為準，中國深滬股市漲幅最高，香港恆生及國企指數剛好約在十五％附近。連經濟不甚佳的歐洲，法國、希臘、俄羅斯都超過此標準；美股四大指數除道瓊外都超過十五％，台股則是上市上漲約十一％、櫃買上漲約十五％。倒是過去幾年風光的東南亞以及拉丁美洲股市這次漲幅不到十％；東北亞的韓國及日本亦同。台股約處於中間位置。

今年以來原物料漲幅最高的是油價，從四二美元大漲至六四美元，接近五成。油價去年是跟著美股最後補跌的，如今彈升站上六○美元之上，距離去年高點七六．九美元並不是很遠，油價可視為風險性資產代表，未見大跌前代表市場依舊喜歡風險性資產。當然，國際股市短線有漲多賣壓是事實，但中線在月ＫＤ值陸續交叉向上下，資金行情可望持續。

來源：《先探投資週刊》 2034 期

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