費半指數自去年第四季下探至 1066.39 點之後，就此展開一波強勁的跌深反彈，近日更攀上歷史新高 1482.48 點，波段漲幅高達 39％；主要是因美中貿易戰出現和談曙光，以及 5G、AI 與高速運算等應用興起，帶動七奈米需求提前到來，再者，日前晶圓代工龍頭台積電更宣布五奈米正式進入試產階段，並採用高階極紫外光微影與蝕刻設備，因此，相關設備廠商如 ASML、應用材料、Lam Research 等股價今年以來大漲三、四成。國內相關半導體設備與耗材股、無塵室與機電系統工程均可望受惠。

【文／馮欣仁】

儘管全球半導體景氣仍有多空因素干擾，但晶圓代工龍頭台積電依然在高階先進製程上持續領先，尤其，五奈米製程已於日前宣布進入試產階段，相關機台設備也陸續就定位，顯然要為蘋果、華為、Nvidia、AMD 等大客戶量身打造所需之晶片。然而，五奈米所需要的相關製程設備如極紫外光（ＥＵＶ）微影與蝕刻等，均高度仰賴應用材料、ASML 等國際大廠。

國內相關供應鏈則是以半導體設備與耗材相關如弘塑、京鼎、辛耘、家登、日揚與翔名；無塵室與機電系統整合廠商，如漢唐、帆宣、聖暉、亞翔、朋億、漢科與興櫃的洋基工程等也將受惠於台積電在五奈米試產與相關資本支出之商機。

漢唐為台積電擴廠重要夥伴

負責承攬台積電南科十二吋的十八廠第一期廠房的漢唐，主要針對高科技事業建廠所需之建築工程系統、無塵室系統、機械系統、電氣系統、配管系統、製程支援系統、儀錶及控制系統、通訊系統、生命安全系統、門禁及安全管理系統、空間規劃管理、大宗及特殊氣體系統、超純水（ＵＰＷ）及再生系統、超純水回收系統、廢水處理與製程化學品輸送，及二次配管路工程等系統，均囊括在漢唐集成的服務範圍內。

漢唐去年受惠於兩岸半導體與面板廠擴建新廠，帶動營收與獲利均改寫歷史新高，ＥＰＳ達九．四二元。董事會更決議配發每股十元現金股息，配發率超過一○○％。展望今年，除了台積電之外，美光、華邦電（2344）均有擴建新廠計畫，此外，日前台積電三奈米新廠相關環差案通過環評大會審查，將於明年動土興建，投資金額將逾六千億台幣，屆時漢唐也將扮演重要的合作夥伴。目前漢唐在手訂單達二○○億元，今年前二月營收達四七．○三億元，年增一一三％，法人預估今年營收與獲利可望更上一層樓。

來源：《先探投資週刊》 2034 期

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