東京商辦連63月租金上揚！上月空置率持平

根據日本的大型商辦仲介業者三鬼商事 (Miki Shoji) 於週四 (11 日) 所公布的東京都心 5 大商業區 (千代田區、中央區、港區、新宿區、澀谷區) 在 2019 年 3 月的商辦招租資訊，平均每坪租金為 21,134 日圓，年增 7.28% 或 1,435 日圓，月增 0.16% 或 33 日圓。是自 2014 年 1 月之後，連續第 63 個月上漲。

澀谷區的「SHIBUYA SOLASTA」、中央區的「日本橋室町三井 Tower」等 4 棟新落成的商辦大樓，在完工後即出現客滿與高出租率。而在港區的「Midtown Tower」等現有商辦，則是出現了大型客戶解除租約的情形。

座落在東京港區的 Tokyo Midtown (圖：AFP)

從整體來看，2019 年 3 月的東京都心 5 大商業區的商辦空置率，維持在上月相同水準的 1.78%，也結束了連續 7 個月惡化的情勢。

關於新落成商辦大樓的空置狀況，在 2019 年 3 月時為 2.9%，較上月減少了 0.27%。由於在當月有包含前述 2 棟大型商辦在內的共 4 棟新商辦落成，並且立即出現客滿或高出租率，也因而使得東京的新商辦空置率保持在低水準。

在既有的商辦大樓方面，在同月的空置率為 1.74%，較上月下降了 0.01%。由於企業統合的緣故，出現了大、小型的商辦空間需求。然而在另一方面，也因整合及精簡的關係，出現了部分退租情形。